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Режим повышенной террористической опасности на Байконуре продлили до 3 февраля
На территории космодрома введен режим повышенной опасности.
Глава города Байконур в Казахстане продлил режим повышенной антитеррористической опасности до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов об угрозе терактов.
Спецслужбы Байконура сообщили о подготовке теракта в городе.
В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения, председателем Антитеррористической комиссии города Байконур, главой администрации К.Д. Бусыгиным, было принято решение об установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 года, - говорится на официальном сайте администрации города Байконур.
Отмечается, что правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Байконура, и администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
Жителям города рекомендуется обращать внимание на подозрительные вещи и подозрительных людей, а также обращать внимание на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); и странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
Местные власти напоминают, что в качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно администрация города просит граждан сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им содействие.
Ранее на всей территории Казахстана перестал действовать режим чрезвычайного положения. Последними к нормальной жизни вернулись южные и западные регионы страны, - передает Lenta.ru.
Спецслужбы Байконура сообщили о подготовке теракта в городе.
В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения, председателем Антитеррористической комиссии города Байконур, главой администрации К.Д. Бусыгиным, было принято решение об установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 года, - говорится на официальном сайте администрации города Байконур.
Отмечается, что правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Байконура, и администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
Жителям города рекомендуется обращать внимание на подозрительные вещи и подозрительных людей, а также обращать внимание на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); и странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
Местные власти напоминают, что в качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно администрация города просит граждан сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им содействие.
Ранее на всей территории Казахстана перестал действовать режим чрезвычайного положения. Последними к нормальной жизни вернулись южные и западные регионы страны, - передает Lenta.ru.