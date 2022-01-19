Происшествия

29 минут назад

Столкновение двух автомобилей привело к затору на улице Октябрьской

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#ДТП
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Столкновение двух автомобилей привело к затору на улице Октябрьской

Автобусы везут пассажиров через парковку караоке-клуба.

Утром 19 января два столкнувшихся автомобиля перекрыли движение по улице Октябрьской в районе строения № 28.

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Затор водители личного и общественного транспорта объезжают через парковку караоке-клуба.

В аварии никто не пострадал.

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#ДТП
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Комментарии (1)

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Оййй....

20 минут назад
Этим утром и не рано повстречплись 2 барана
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