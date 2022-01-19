Происшествия
29 минут назад
Столкновение двух автомобилей привело к затору на улице Октябрьской
Автобусы везут пассажиров через парковку караоке-клуба.
Утром 19 января два столкнувшихся автомобиля перекрыли движение по улице Октябрьской в районе строения № 28.
Затор водители личного и общественного транспорта объезжают через парковку караоке-клуба.
В аварии никто не пострадал.
Затор водители личного и общественного транспорта объезжают через парковку караоке-клуба.
В аварии никто не пострадал.
Оййй....