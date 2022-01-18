За год в Липецкой области выявили 11 случаев бешенства

Заболеваемость животных бешенством идёт на спад.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в регионе удалось значительно снизить уровень регистрации случаев бешенства животных.



Если в 2020 году в регионе было зарегистрировано 12 случаев бешенства животных, то в 2021 году было зарегистрировано 11 случаев бешенства животных, преимущественно среди кошек и собак. Для сравнения – в 2017 году зарегистрировано 175 случаев бешенства животных, в 2018 году – 162, в 2019 году – 14 случаев.



В 2021 году проведена профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства: привиты 97 тысяч собак, 84 тысячи кошек, более 92 тысяч голов крупного рогатого скота, более 55 тысяч голов мелкого рогатого скота и порядка 2 тысяч лошадей.



Для иммунизации диких животных (лисицы красной) проводится раскладка приманки с вакциной в дикой природе: за 2020 год разложено 410 тысяч доз пероральной вакцины, за 2021 год – 678 тысяч доз.



- Научно доказано, что «ковровая» вакцинация диких плотоядных в природе на протяжении не менее 5-6 лет позволяет значительно снизить уровень заболеваемости, а порой и полностью искоренить бешенство среди лисицы в дикой природе, - отмечают в управлении. - Начиная с 2018 года госветслужбой области проводится широкомасштабная иммунизация диких плотоядных животных, из года в год значительно увеличено количество разложенных приманок с вакциной. После раскладки вакцины государственной ветеринарной службой области проводится лабораторный мониторинг для определения охвата вакцинацией популяции лисицы и поедаемости лисицами приманки с вакциной, а также эффективности вакцинации.



Домашние собаки и кошки должны ежегодно прививаться от бешенства. Бесплатно привить своих питомцев можно в государственных учреждениях ветеринарии Липецкой области – станциях по борьбе с болезнями животных.