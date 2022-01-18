Происшествия

33 минуты назад

«Ты отсюда живой не уйдёшь»: 34-летний липчанин приставил к бывшей жене нож на глазах двоих детей

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#угроза убийством #конфликт
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«Ты отсюда живой не уйдёшь»: 34-летний липчанин приставил к бывшей жене нож на глазах двоих детей

Теперь дебоширу грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего липчанина по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Этот семейный конфликт разыгрался 10 ноября минувшего года: рано утром— примерно с 6:30 до 7:30 часов в квартире одного из домов по улице Островского Липецка пьяный мужчина поссорился с бывшей женой на почве ревности.

По версии следствия, удерживая женщину левой рукой за правую руку, мужчина приставил к груди кухонный нож, угрожая убийством.

- Ты отсюда живой не уйдёшь, я тебя убью, зарежу, - заявил мужчина женщине прямо в присутствии своих двоих несовершеннолетних детей: 10-летней дочери и 6-летнего сына.

Пара официально развелась менее года назад. Несмотря на расторгнутый брак, до конфликта 10 ноября жили супруги вместе. В последнее время бывшие муж и жена часто ссорились: мужчина постоянно ревновал женщину.

Накануне трагических событий, 9 ноября мужчина пришёл домой около 22:00 уже пьяным, выпивать продолжил и за ужином. Около 22:30 женщина пошла с детьми спать, а сожитель засиделся на кухне.

Примерно в 2:30 ночи мужчина разбудил женщину, стал высказывать претензии и устраивать скандал. Женщина попыталась успокоить дебошира, так как не хотела, чтобы шум разбудил детей. Но девочка всё же проснулась от громких криков. Вместе с матерю она попытались укрыться в спальне, но мужчина постоянно преследовал бывшую жену по квартире, выражался грубой нецензурной бранью в её адрес. В 4:30 женщина не выдержала и вызвала сотрудников полиции, которые забрали её бывшего мужа в отделение.

Около 6:30 мужчина вернулся из отделения домой и ссора продолжилась. Мужчина схватил женщину на руки, отнёс её на кухню, где взял в руки кухонный нож и направил его в сторону бывшей жены. При этом он всё время повторял: «Ты отсюда живой не уйдёшь, я тебя убью, зарежу», а также ругался матом. Дети уже не спали и всё слышали и видели: первой на кухню забежала 10-летняя дочь бывших супругов.

Интересно, что мужчина никогда не привлекался к уголовной ответственности, не стоит на учёте у наркологов и психиатров, работает огнеупорщиком и положительно характеризуется на производстве. Теперь ревнивцу и дебоширу грозит до 2 лет лишения свободы.
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#угроза убийством #конфликт
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Комментарии (4)

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липецк1

8 минут назад
мужик голова а женщина шея ...куда шея там и голова ...какая женщина такая и семья...полностью от женщины зависит
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кто.виноват?

14 минут назад
Почему его так быстро отпустили из полиции? Если бы подержали там до вытрезвления, составили бы протокол, ничего бы не было.
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Справедливость

20 минут назад
Очень важно вовремя уходить от таких психопатов, которые и на работе и у друзей стоят на хорошем счету, а за закрытыми дверями издеваются над слабыми. Вот мой например работал в полиции и тоже на хорошем счету там, до сих пор. Слава Богу оставил меня в покое , но я жалею что забрала заявление, которому необходимо было дать ход дабы избежать ужасных последствий в будущем. Как говориться, жива и слава Богу. Девушки, если ваш мужчина хоть раз поднял на вас руку бегите без оглядки и не верьте их обещаниям исправиться.
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Гость

21 минуту назад
Я непонимаю женский пол,вышла замуж родила двоих детей,а налево их так и тянет,королевы недоделаннын,а потом мужья во всем виновыты,помоготе спасите, Вышла замуж будь верна одному мужчине и своей семье,а то как в свет выходят мозг работает только между ног, Вот вам и счатье.
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