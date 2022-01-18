«Ты отсюда живой не уйдёшь»: 34-летний липчанин приставил к бывшей жене нож на глазах двоих детей

Теперь дебоширу грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего липчанина по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».



Этот семейный конфликт разыгрался 10 ноября минувшего года: рано утром— примерно с 6:30 до 7:30 часов в квартире одного из домов по улице Островского Липецка пьяный мужчина поссорился с бывшей женой на почве ревности.



По версии следствия, удерживая женщину левой рукой за правую руку, мужчина приставил к груди кухонный нож, угрожая убийством.



- Ты отсюда живой не уйдёшь, я тебя убью, зарежу, - заявил мужчина женщине прямо в присутствии своих двоих несовершеннолетних детей: 10-летней дочери и 6-летнего сына.



Пара официально развелась менее года назад. Несмотря на расторгнутый брак, до конфликта 10 ноября жили супруги вместе. В последнее время бывшие муж и жена часто ссорились: мужчина постоянно ревновал женщину.



Накануне трагических событий, 9 ноября мужчина пришёл домой около 22:00 уже пьяным, выпивать продолжил и за ужином. Около 22:30 женщина пошла с детьми спать, а сожитель засиделся на кухне.



Примерно в 2:30 ночи мужчина разбудил женщину, стал высказывать претензии и устраивать скандал. Женщина попыталась успокоить дебошира, так как не хотела, чтобы шум разбудил детей. Но девочка всё же проснулась от громких криков. Вместе с матерю она попытались укрыться в спальне, но мужчина постоянно преследовал бывшую жену по квартире, выражался грубой нецензурной бранью в её адрес. В 4:30 женщина не выдержала и вызвала сотрудников полиции, которые забрали её бывшего мужа в отделение.



Около 6:30 мужчина вернулся из отделения домой и ссора продолжилась. Мужчина схватил женщину на руки, отнёс её на кухню, где взял в руки кухонный нож и направил его в сторону бывшей жены. При этом он всё время повторял: «Ты отсюда живой не уйдёшь, я тебя убью, зарежу», а также ругался матом. Дети уже не спали и всё слышали и видели: первой на кухню забежала 10-летняя дочь бывших супругов.



Интересно, что мужчина никогда не привлекался к уголовной ответственности, не стоит на учёте у наркологов и психиатров, работает огнеупорщиком и положительно характеризуется на производстве. Теперь ревнивцу и дебоширу грозит до 2 лет лишения свободы.