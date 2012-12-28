При пожаре в Боринском пострадал 47-летний мужчина

А в СНТ «Горняк» при пожаре в садовом домике погиб неизвестный мужчина.

Сегодня в 00:34 в селе Боринское Липецкого района горел жилой дом по улице Докучаева. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре пострадал 47-летний мужчина.Огнём были уничтожены пристройка к дому, внутренняя отделка и имущество на площади 50 квадратных метров. Возгорание тушили четыре отделения пожарных.

13 апреля около двух часов ночи в Липецке в СНТ «Горняк» при пожаре в садовом домике погиб неизвестный мужчина. Его личность устанавливается.

Ещё один садовый домик горел утром 13 апреля в Липецком районе в СНТ «Карьер» по улице Вишневой. Там огнём была уничтожена оконная рама и внутренняя отделка на площади 2 квадратных метра.

14 апреля в селе Новополянье Чаплыгинского района горел комбайн «Нью Холланд SX 840». Огнём был поврежден отсек измельчителя на площади 4 квадратных метра.

За выходные 32 раза горела сухая трава на общей площади 0,915 гектара. Также зарегистрировано 22 очага возгорания мусора общей площадью 394 квадратных метров.



