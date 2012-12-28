Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личности избивавших горожан подростков установлены
Происшествия
В лобовом столкновении погиб 46-летний водитель
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Общество
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +18
Погода в Липецке
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
Происшествия
Полиция проводит проверку по происшествию у «Мяты» по улице Водопьянова
Происшествия
Читать все
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Общество
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
Полиция проводит проверку по происшествию у «Мяты» по улице Водопьянова
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Общество
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4,6 тысячи человек
Здоровье
Липчан предупреждают об усилении ветра до 17 м/с
Погода в Липецке
При пожаре в Боринском пострадал 47-летний мужчина
Происшествия
Два человека погибли, пострадали четверо подростков: дорожные итоги трех дней
Происшествия
Грабитель представился полицейским и отнял у инвалида 108 000 рублей
Происшествия
В Ельце обокрали строительный магазин
Происшествия
Читать все
Происшествия
226
40 минут назад

При пожаре в Боринском пострадал 47-летний мужчина

А в СНТ «Горняк» при пожаре в садовом домике погиб неизвестный мужчина.

Сегодня в 00:34 в селе Боринское Липецкого района горел жилой дом по улице Докучаева. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре пострадал 47-летний мужчина.

Огнём были уничтожены пристройка к дому, внутренняя отделка и имущество на площади 50 квадратных метров. Возгорание тушили четыре отделения пожарных.

13 апреля около двух часов ночи в Липецке в СНТ «Горняк» при пожаре в садовом домике погиб неизвестный мужчина. Его личность устанавливается.

Ещё один садовый домик горел утром 13 апреля в Липецком районе в СНТ «Карьер» по улице Вишневой. Там огнём была уничтожена оконная рама и внутренняя отделка на площади 2 квадратных метра. 

14 апреля в селе Новополянье Чаплыгинского района горел комбайн «Нью Холланд SX 840». Огнём был поврежден отсек измельчителя на площади 4 квадратных метра. 

За выходные 32 раза горела сухая трава на общей площади 0,915 гектара. Также зарегистрировано 22 очага возгорания мусора общей площадью 394 квадратных метров.



пожар
1
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru