«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
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40 минут назад
При пожаре в Боринском пострадал 47-летний мужчина
А в СНТ «Горняк» при пожаре в садовом домике погиб неизвестный мужчина.
Огнём были уничтожены пристройка к дому, внутренняя отделка и имущество на площади 50 квадратных метров. Возгорание тушили четыре отделения пожарных.
13 апреля около двух часов ночи в Липецке в СНТ «Горняк» при пожаре в садовом домике погиб неизвестный мужчина. Его личность устанавливается.
Ещё один садовый домик горел утром 13 апреля в Липецком районе в СНТ «Карьер» по улице Вишневой. Там огнём была уничтожена оконная рама и внутренняя отделка на площади 2 квадратных метра.
14 апреля в селе Новополянье Чаплыгинского района горел комбайн «Нью Холланд SX 840». Огнём был поврежден отсек измельчителя на площади 4 квадратных метра.
За выходные 32 раза горела сухая трава на общей площади 0,915 гектара. Также зарегистрировано 22 очага возгорания мусора общей площадью 394 квадратных метров.
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