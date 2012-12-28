В Ельце обокрали строительный магазин

Подозреваемого — 27-летнего жителя Елецкого района задержали по горячим следам.

Ночью 10 апреля в Ельце в полицию обратился представитель строительного магазина с сообщением о незаконном проникновении в магазин и краже: были похищены перфоратор, набор отвёрток и две рулетки. Подозреваемого — 27-летнего жителя Елецкого района задержали по горячим следам.— Повредив входную дверь, подозреваемый проник в помещение магазин, откуда похитил инструменты на 11 200 рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.