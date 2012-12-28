«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
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сегодня, 09:23
В Ельце обокрали строительный магазин
Подозреваемого — 27-летнего жителя Елецкого района задержали по горячим следам.
— Повредив входную дверь, подозреваемый проник в помещение магазин, откуда похитил инструменты на 11 200 рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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