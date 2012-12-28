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Происшествия
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сегодня, 10:28
Грабитель представился полицейским и отнял у инвалида 108 000 рублей
За циничный грабёж мужчина получил 3 года 6 месяцев колонии строгого режима.
Это преступление было совершено в квартире по улице Октябрьской в Ельце. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, грабитель сломал засов на входной двери и проник в квартиру 58-летнего мужчины с ограниченными возможностями здоровья.
Находясь в прихожей, грабитель неожиданно для себя увидел выехавшего из спальной комнаты на инвалидной коляске потерпевшего. Преступник не растерялся и сразу представился полицейским, сообщив, что сейчас в квартире будет проведен обыск. Однако потерпевший ему не поверил.
Но грабитель продолжал действовать: прошёл в спальню, где обнаружил под подушкой на диване фрагмент денежной купюры. Инвалид попытался помешать преступнику, схватил его за руки, но тот вырвался, схватил лежащие на диване 108 000 рублей, положил их в карман куртки и выбежал из квартиры.
По решению суда по части 2 статьи 161 УК РФ за грабёж с незаконным проникновением в жилище 36-летний ельчанин получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С него также взыскан материальный ущерб, причиненный потерпевшему, и компенсация морального вреда.
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