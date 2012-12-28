За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4,6 тысячи человек

Коронавирусом заболел 101 человек, гриппом — 9.

С 8 по 14 апреля в Липецкой области зарегистрировано 4,6 тысячи случаев ОРВИ и 9 случаев гриппа. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших гриппом и ОРВИ уменьшилось на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость оказалась на 31% ниже эпидпорога.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 65% всех случаев.Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), В и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.Коронавирусом заболел 101 человек, что на 5,6% ниже уровня предыдущей недели.