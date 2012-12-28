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58 минут назад
1

За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4,6 тысячи человек

Коронавирусом заболел 101 человек, гриппом — 9.

С 8 по 14 апреля в Липецкой области зарегистрировано 4,6 тысячи случаев ОРВИ и 9 случаев гриппа. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших гриппом и ОРВИ уменьшилось на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость оказалась на 31% ниже эпидпорога.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 65% всех случаев.

Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), В и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.

Коронавирусом заболел 101 человек, что на 5,6% ниже уровня предыдущей недели.

ОРВИ
грипп
коронавирус
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Комментарии (1)

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Гость
4 минуты назад
Не смешите народ цифрами. А кто посчитает, сколько липчан заболело и лечится самостоятельно. Их больше, чем тех, кто обратился к врачам, кторые не лечат, а колечат. Я и все мои знакомые сейчас с ОРВИ, лечимся сами.
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