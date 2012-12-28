«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Здоровье
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58 минут назад
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За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4,6 тысячи человек
Коронавирусом заболел 101 человек, гриппом — 9.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 65% всех случаев.
Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), В и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
Коронавирусом заболел 101 человек, что на 5,6% ниже уровня предыдущей недели.
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