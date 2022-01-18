В самом молодом департаменте мэрии Липецка – по развитию территорий – до сих пор нет полноценных управ, анонсированных еще в апреле прошлого года, зато вот-вот появится отдел для работы с общениями граждан.





В Липецке сейчас – 274 территориальных органов управления. С 2016 года их число выросло с 30, то есть в более чем в девять раз. Матерью органов территориального местного самоуправления тогда, шесть лет назад, была вице-мэр Анна Шамаева. Реформа затевалась для того, чтобы поддержать на глазах терявшего популярность мэра Михаила Гулевского. ТОСы, понятно, не спасли ни Гулевского, ни его сменщика Сергея Иванова. Но руководство области и города по-прежнему верит в управляемую на местах – в многоквартирных домах и уличкомах частного сектора – демократию.



Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам и местному самоуправлению Липецкого горсовета Алексей Тихомиров, заместитель председателя самого молодого департамента мэрии – по развитию территорий, рассказал депутатам о взаимодействии в прошлом году органов местного самоуправления с органами территориального местного самоуправления (ТОС).



Алексей Тихомиров сообщил, что актив ТОСов поддерживает все мероприятия мэрии по благоустройству, в частности, выводит горожан на субботники. В прошлом году, например, в 490 субботниках поучаствовало более 10 тысяч горожан. Добровольцы очистили гектар пригородных лесов, зачистили 102 стихийные свалки, собрали более 3,7 тысячи кубометров мусора, посадили 18 тысяч деревьев.



«Спаси дерево», «Нет парковке на газонах и детских площадках!», «Нет незаконной рекламе!», «Называем чудесами то, что делаем мы сами»… В отчете мелькали названия акций, удивляющих депутатов, сроду о них не слышавших.



В мэрии благодарят активистов-общественников за то, что они всегда рады пойти чиновникам навстречу. Например, в проведении мероприятий, приученных к знаменательным датам, государственным праздникам. В условиях пандемии, например, многие акции нельзя было проводить массово, и они переместились с центральных улиц города в жилые районы. Это «способствует консолидации граждан, проживающих на конкретной территории, формированию чувства дружбы и коллективизма, а также оживлению интереса детей и молодежи к спортивным играм во дворе».



По мнению чиновников, для мэрии и ТОСов главное – формирование духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания горожан, особенно молодежи. А еще профильный департамент мэрии проводит разъяснительную работу при проведении избирательных кампаний, учит население здоровому образу жизни, правильной эксплуатации газового оборудования, профилактике пьянства, наркомании, экстремизма и терроризма, информирует о действиях власти во время паводков, способах избегания коронавирусной инфекции, бешенства, болезни Лайма, африканской чумы свиней…



Есть во взаимодействии органов местного самоуправления с ТОСами и проблемы, о которых было написано в бумажном отчете мэрии перед депутатами. В частности, у городской администрации нет должных средств для финансового стимулирования гражданских инициатив (Евгения Уваркина надеется на помощь со стороны областной администрации), бизнес-сообщество не горит желанием участвовать в общественном самоуправлении, «планы партии» – не всегда планы народа: чиновников не покидает ощущение оторванности при формировании муниципальных программ от потребностей на местах.



Вопросов к Алексею Тихомирову было не много.



– В Липецке есть небольшие ТОСы. Может, пользы ради стоит заводить несколько таких в один крупный? У вас какие мысли? – поинтересовалась депутат Светлана Бессонова.



– Наша задача – создавать ТОСы в рамках одного двора. У нас даже есть ТОСы в рамках одного подъезда многоэтажного дома, – ответил Алексей Тихомиров.



Председатель депутатской комиссии, спикер горсовета Александр Афанасьев спросил у Алексея Тихомирова, что в мэрии хотят сделать с системой ТОС? Оставить все, как есть или развивать их? Если развивать, то с какой целью?



Ответов на свои вопросы председатель горсовета пока не получил. Правда, заместитель председателя департамента сообщил, что в составе ведомства вскоре появится «отдельный отдел для работы с общениями граждан».



