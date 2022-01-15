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28 минут назад
На Курилах объявили угрозу цунами
На фоне извержения подводного вулкана у островов Тонга на Курильских островах объявлена угроза цунами. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РЕН ТВ.
Предупреждение распространили на штаты Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи. Жители Сан-Франциско и Сан-Диего разместили в соцсетях видео, на которых видно, что в Тихом океане поднимаются большие волны. Ранее об угрозе цунами предупредили жителей Курил.
Волны высотой 1,2 метра зафиксированы на побережье острова Амами, на юго-западе Японии. Кроме того, цунами высотой от 30 до 90 сантиметров наблюдаются по всему тихоокеанскому побережью страны.
Извержение подводного вулкана произошло на острове Хунга Хаапай, в 65 километрах к северу от Нукуалофа, столицы Тонги. Из-за стихийного бедствия даже пришлось провести эвакуацию короля Тонги из дворца.
Предупреждение распространили на штаты Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи. Жители Сан-Франциско и Сан-Диего разместили в соцсетях видео, на которых видно, что в Тихом океане поднимаются большие волны. Ранее об угрозе цунами предупредили жителей Курил.
Волны высотой 1,2 метра зафиксированы на побережье острова Амами, на юго-западе Японии. Кроме того, цунами высотой от 30 до 90 сантиметров наблюдаются по всему тихоокеанскому побережью страны.
Извержение подводного вулкана произошло на острове Хунга Хаапай, в 65 километрах к северу от Нукуалофа, столицы Тонги. Из-за стихийного бедствия даже пришлось провести эвакуацию короля Тонги из дворца.