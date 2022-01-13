Погода в Липецке

39 минут назад

Сегодня метель, завтра - мокрый снег: спасатели распространили предупреждение о непогоде

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#снегопад #метель
Сегодня метель, завтра - мокрый снег: спасатели распространили предупреждение о непогоде

Такие метеоусловия могут вызвать чрезвычайные ситуации.

По сообщению управления по делам ГО и ЧС, сегодня в Липецке ожидается метель, на дорогах снежные заносы. На завтра синоптики прогнозируют мокрый снег, местами гололёд, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью – 13-18 градусов мороза, днём потеплеет до нулевой отметки.

В связи с метеоусловиями спасатели прогнозируют возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, авариями на объектах системы ЖКХ, нарушением электроснабжения и работы аэропорта. 

- К непогоде мы готовы. Понимаем, что самый опасный период – переход температуры от отрицательных значений к положительным. В это время максимально направим спецтехнику на уборку снежной массы, - сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

Также в управлении сообщили, что ночью городские дороги обработают 18 пескоразбрасывателей. Уборку снега продолжат 27 единиц спецтехники, в том числе наёмной. Ориентировочно в 04.00, на посыпку и уборку тротуаров, остановок и подходов к пешеходным переходам выйдут около 140 дворников и 11 малогабаритных машин и тракторов.


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#снегопад #метель

Комментарии (1)

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Ваня

7 минут назад
Что вы лапшу людям вешаете. Что у вас готова? Надо работать на совесть. Это дороги и их нужно очищать . Кругом один бордак.
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