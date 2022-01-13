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После убийства девочки в Костроме возбуждено дело о халатности полицейских
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником 5-летнюю девочку в Костроме.
"По признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным", — сообщил Бастрыкин.
Накануне ранее судимым 45-летнему и 24-летнему подозреваемым было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. «в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает сайт СК РФ. Вину в совершении инкриминируемых им преступлений обвиняемые признали в полном объеме. Подозреваемыми оказались 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков. Они признались, что надругались над девочкой, после чего убили ее. Герасимов ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии, Беляков — за кражу денег с банковского счета.
4 января 2022 года 5-летняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда "Лиза Алерт", - говорится в пресс-релизе следственного комитета Костромской области.
В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны двое подозреваемых. Тело ребенка было обнаружено в комнате одного из общежитий города Костромы.