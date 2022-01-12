Происшествия
27 минут назад
27-летнего воронежца подозревают в краже 25 сосен из леса в Липецкой области
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Нанесённый ущерб составил 152 680 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в декабре минувшего года в МО МВД России «Данковский» с заявлением обратился представитель местного лесхоза.
Мужчина сообщил, что 3 декабря при патрулировании на территории Кудрявщинского сельского поселения Данковского района было обнаружено, что на территории Чаплыгинского лесхоза выкопали 25 сосен, которые были посажены в 2012 году. Ущерб от выкопки деревьев составил 152 680 рублей.
Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа задержала подозреваемого в совершении кражи - 27-летнего жителя Воронежской области.
Подозреваемый пояснил, что собирался сдать сосны в питомник для выращивания деревьев. Похищенные деревья были изъяты и переданы представителям лесхоза.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому воронежцу грозит до двух лет лишения свободы.
Мужчина сообщил, что 3 декабря при патрулировании на территории Кудрявщинского сельского поселения Данковского района было обнаружено, что на территории Чаплыгинского лесхоза выкопали 25 сосен, которые были посажены в 2012 году. Ущерб от выкопки деревьев составил 152 680 рублей.
Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа задержала подозреваемого в совершении кражи - 27-летнего жителя Воронежской области.
Подозреваемый пояснил, что собирался сдать сосны в питомник для выращивания деревьев. Похищенные деревья были изъяты и переданы представителям лесхоза.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому воронежцу грозит до двух лет лишения свободы.
202