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27 минут назад

27-летнего воронежца подозревают в краже 25 сосен из леса в Липецкой области

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#кража
27-летнего воронежца подозревают в краже 25 сосен из леса в Липецкой области

Нанесённый ущерб составил 152 680 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в декабре минувшего года в МО МВД России «Данковский» с заявлением обратился представитель местного лесхоза.

Мужчина сообщил, что 3 декабря при патрулировании на территории Кудрявщинского сельского поселения Данковского района было обнаружено, что на территории Чаплыгинского лесхоза выкопали 25 сосен, которые были посажены в 2012 году. Ущерб от выкопки деревьев составил 152 680 рублей.

Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа задержала подозреваемого в совершении кражи - 27-летнего жителя Воронежской области.

Подозреваемый пояснил, что собирался сдать сосны в питомник для выращивания деревьев. Похищенные деревья были изъяты и переданы представителям лесхоза.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому воронежцу грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража

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