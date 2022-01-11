В Левобережье отключат холодную воду

12 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Одесской и Станционной из-за устранения утечки на водоводе. Воду для питья подвезут по вышеуказанным улицам.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в Левобережье – в домах №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 14в, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по улице Суворова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной, №№ 40, 42, 44 по проспекту Мира, № 4 по улице 9 Мая – РВК-Липецк будет проводить работы по замену ввода. Подвоз воды будет организован по адресу улица 9 Мая, 4.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды из-за устранения утечки в домах № 32 по улице Черноземной, № 2а по улице Авиационной, в частном секторе улиц Аэродромной, Луговой, 40 лет ВЛКСМ, Товарищеской, Западной, Черноземной, Днепровской, Донской, Бескрайней. Воду подвезут по вышеуказанным улицам.



После окончания работ возможно повышение мутности воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.



