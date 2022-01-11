В центре Липецка собираются построить колокольню

Она появится в районе Свято-Успенского монастыря.

Градостроительный Совет администрации Липецка поддержал проект возведения колокольни Свято-Успенского монастыря. Это сооружение воссоздаст утраченную колокольню, входившую в ансамбль самой старой каменной постройки города.



Место для колокольни пришлось поискать. Дело в том, что первоначально она находилась с другой стороны храма на пригорке, однако поставить ее там теперь нельзя, так как в том месте проходят коммуникации, пояснил GOROD48 архитектор Сергей Сошников. Дело осложняется еще и тем, что здание церкви является объектом культурного наследия и обзор на него закрывать нельзя. В результате оптимальное место было найдено слева от церкви.



По форме колокольня похожа на первоначальную. Но будет она не деревянной, как раньше, а кирпичной. Построить ее планируют на деньги мецената.



История Успенского мужского монастыря началась в XVII веке. Это единственный монастырь, существовавший на территории современного Липецка за всю историю города.



— В районе Свято-Успенского монастыря по инициативе его священнослужителей возведут звонницу. Решение одобрено на градостроительном совете. В проекте архитекторы постарались максимально воссоздать облик утраченной колокольни, входящей в ансамбль самой старой каменной постройки Липецка, — пояснили в пресс-службе администрации города.