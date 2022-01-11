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сегодня, 09:59

В центре Липецка собираются построить колокольню

14 1467
#колокольня
В центре Липецка собираются построить колокольню

Она появится в районе Свято-Успенского монастыря.

Градостроительный Совет администрации Липецка поддержал проект возведения колокольни Свято-Успенского монастыря. Это сооружение воссоздаст утраченную колокольню, входившую в ансамбль самой старой каменной постройки города.

Место для колокольни пришлось поискать. Дело в том, что первоначально она находилась с другой стороны храма на пригорке, однако поставить ее там теперь нельзя, так как в том месте проходят коммуникации, пояснил GOROD48 архитектор Сергей Сошников. Дело осложняется еще и тем, что здание церкви является объектом культурного наследия и обзор на него закрывать нельзя. В результате оптимальное место было найдено слева от церкви.  

По форме колокольня похожа на первоначальную. Но будет она не деревянной, как раньше, а кирпичной. Построить ее планируют на деньги мецената.

История Успенского мужского монастыря началась в XVII веке. Это единственный монастырь, существовавший на территории современного Липецка за всю историю города.

— В районе Свято-Успенского монастыря по инициативе его священнослужителей возведут звонницу. Решение одобрено на градостроительном совете. В проекте архитекторы постарались максимально воссоздать облик утраченной колокольни, входящей в ансамбль самой старой каменной постройки Липецка, — пояснили в пресс-службе администрации города.
14 1467
#колокольня

Комментарии (14)

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замкадный

14 минут назад
на рождественские службы в московские храмы пришли 200 тысяч человек при населении города 12 млн прописанных+несколько млн проезжих.Прихожан менее 2 % населения.Почему у этого меньшинства приоритет ?
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гость

21 минуту назад
Маразм, не надо распоряжаться чужими деньгами, куда хочет - туда и отдает.
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Гость

27 минут назад
Да, коммунисты строили... Сначала кровью все залили...
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в СССР такого не было

32 минуты назад
коммунисты строили заводы,больницы , школы, стадионы
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Туалет постройте бесплатный, деятели

35 минут назад
Вот как то так!
ответить

Народ

58 минут назад
Благое дело, дело хорошее.
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Аа

сегодня, 10:26
Клим, а кто Вам мешает?
ответить

Аа

сегодня, 10:25
Маразм, станьте меценатом и стройте что хотите.
ответить

камуняка

сегодня, 10:23
благодать то какая
ответить

Липа

сегодня, 10:23
Это очень хорошее решение. Спасибо меценатам, которые дают средства. Духовность и красота- без этого человеку не прожить. Пусть останется для потомков. Молодцы.
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