Происшествия

35 минут назад

Захлебнувшуюся в ванной годовалую девочку перевели из реанимации

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#несчастный случай
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Захлебнувшуюся в ванной годовалую девочку перевели из реанимации

А состояние разбившегося на горке в Ельце мальчика оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, 8 января в квартире жилого дома по улице Опытной в Липецке  годовалая девочка захлебнулась в ванной. Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, состояние девочки стабильное, она уже переведена из реанимации в обычное отделение. Рядом с малышкой находится мама.

В Липецкой областной детской больнице остаётся и 12-летний мальчик, разбившийся на «ватрушке» в Ельце. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой после катания с горки на улице Радиотехнической в районе парка 40-летия Октября. Состояние мальчика медики оценивают как стабильно тяжелое.
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#несчастный случай
2

Комментарии (2)

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911

19 минут назад
Маме рядом надо было находиться в ванной!
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Правда

22 минуты назад
Дай Вам детки и родителям здоровья, скорейшего выздоровления.
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