Происшествия
35 минут назад
Захлебнувшуюся в ванной годовалую девочку перевели из реанимации
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А состояние разбившегося на горке в Ельце мальчика оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, 8 января в квартире жилого дома по улице Опытной в Липецке годовалая девочка захлебнулась в ванной. Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, состояние девочки стабильное, она уже переведена из реанимации в обычное отделение. Рядом с малышкой находится мама.
В Липецкой областной детской больнице остаётся и 12-летний мальчик, разбившийся на «ватрушке» в Ельце. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой после катания с горки на улице Радиотехнической в районе парка 40-летия Октября. Состояние мальчика медики оценивают как стабильно тяжелое.
В Липецкой областной детской больнице остаётся и 12-летний мальчик, разбившийся на «ватрушке» в Ельце. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой после катания с горки на улице Радиотехнической в районе парка 40-летия Октября. Состояние мальчика медики оценивают как стабильно тяжелое.
2 1502
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Правда