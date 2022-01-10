Происшествия

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В Ельце двое детей разбились на «ватрушках»

7 3714
#дети
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В Ельце двое детей разбились на «ватрушках»

Случаи произошли в разные дни, но в одном месте — на стихийной горке в районе парка 40-летия Октября.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за новогодние праздники в Ельце на улице Радиотехнической на горке в районе парка 40-летия Октября получили травмы двое детей. Случаи произошли друг за другом в разные дни, но в одном месте. Табличек «Катание на склоне запрещено» там установлено не было.

Одному пострадавшему при катании на «ватрушке» — 12 лет, другому — 9 лет. Один ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка обстоятельствам травмирования детей в Ельце при катании на «ватрушках» в необорудованном месте, - сообщили в прокуратуре Липецкой области. - Прокуратура области организовала проверку исполнения органами местного самоуправления, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, законными представителями обязанностей по организации безопасного отдыха детей в каникулярное время.

Напомним, последний серьёзный случай травмирования ребёнка на горке в Липецкой области произошёл в начале прошлого года. 21 января в Данкове на улице Воронежской 13-летний мальчик выкатился на ватрушке со стихийной горки протяжённостью около 40 метров под колеса автомобиля «Киа Рио». Ребенка госпитализировали в Липецкую областную детскую больницу с сотрясением мозга. Водитель также обращался за медицинской помощью.

Тогда по итогам проверки Данковский межрайонный прокурор объявил предостережения директорам сразу восьми школ города с требованием рассказывать ученикам об опасностях при катании на тюбинге.

За травмирование детей на горке могут наказать и родителей: привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
7 3714
#дети
2

Комментарии (7)

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ТВ

7 минут назад
Читаю и думаю: почему у нас в стране ищут виновных в школе, в каких-то ещё службах, а почему от воспитания своих детей далеки родители? Идёт ребенок гулять, кататься на ватрушках и т.д. - родитель поговори со своим чадом, объясни популярно, как себя вести, тогда меньше будет ЧП. Обращаю внимание на улицах и на то, как разговаривают дети, подростки, без мата никуда. Значит и в семье родители любители крепкого словца.
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[[[

17 минут назад
Дети не к чему не готовые. Сначала сидели дома , потом вырвались из клетки , вот и результат....Печально, но это и будет происходить пока детей будут уберегать родители , общество.
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Брежнев

28 минут назад
Теперь за превышение скорости второй раз посадят. А родителям за превышение скорости пока штраф выпишут.
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Дава

32 минуты назад
Что за бред?все дедствл кактались на склонах,да на тех что покруче,и не чего,ну быди случаи ну руку вывехнеш или штаны порвеш и дело не в ватрушка тогда ездили на том что нашли ,и на капотах от машин и бамперах, а тут все склоны зпретить решили,извените,но вы сначало сделаете где можно бесплатно детям ездить и юезопасно кск вы говорите а потом запрещайте что либо
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097

54 минуты назад
За таблички отмазываются
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Ватрушка

сегодня, 13:00
Запретите ватрушки! Они опасны! Где санки?!
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Фейк

сегодня, 12:59
Там всегда катались и катаются, лет так 50… Новый фейк от прокуратуры?
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