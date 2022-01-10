В Ельце двое детей разбились на «ватрушках»

Случаи произошли в разные дни, но в одном месте — на стихийной горке в районе парка 40-летия Октября.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за новогодние праздники в Ельце на улице Радиотехнической на горке в районе парка 40-летия Октября получили травмы двое детей. Случаи произошли друг за другом в разные дни, но в одном месте. Табличек «Катание на склоне запрещено» там установлено не было.



Одному пострадавшему при катании на «ватрушке» — 12 лет, другому — 9 лет. Один ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.



- Прокуратурой будет дана правовая оценка обстоятельствам травмирования детей в Ельце при катании на «ватрушках» в необорудованном месте, - сообщили в прокуратуре Липецкой области. - Прокуратура области организовала проверку исполнения органами местного самоуправления, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, законными представителями обязанностей по организации безопасного отдыха детей в каникулярное время.



Напомним, последний серьёзный случай травмирования ребёнка на горке в Липецкой области произошёл в начале прошлого года. 21 января в Данкове на улице Воронежской 13-летний мальчик выкатился на ватрушке со стихийной горки протяжённостью около 40 метров под колеса автомобиля «Киа Рио». Ребенка госпитализировали в Липецкую областную детскую больницу с сотрясением мозга. Водитель также обращался за медицинской помощью.



Тогда по итогам проверки Данковский межрайонный прокурор объявил предостережения директорам сразу восьми школ города с требованием рассказывать ученикам об опасностях при катании на тюбинге.



За травмирование детей на горке могут наказать и родителей: привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».