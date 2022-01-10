Происшествия

сегодня, 10:59

Сбившего ребёнка водителя нашли

3 2284
#ДТП
2
Сбившего ребёнка водителя нашли

12-летнего мальчика сбил 24-летний водитель автомобиля «Хёндай».

Напомним, липчанка искала свидетелей ДТП с участием ребенка. Мальчик попал в ДТП в районе автовокзала утром 1 января. Автомобиль белого цвета сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе у автовокзала и скрылся с места происшествия.

Мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, наезд на ребёнка раскрыли. Мальчика сбил 24-летний водитель автомобиля «Хёндай».

На водителя составлен протокол по части 2 стати 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия».
3 2284
#ДТП
2

Комментарии (3)

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ветеран МВД

17 минут назад
Можно предположить, что водитель был пьян, сбежал из-за отягчающего обстоятельства, и ответственность была бы другая.
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Естественный отбор

17 минут назад
Где были сами родители?
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СССР

сегодня, 11:30
А вот за это, надо закрывать сразу в СИЗО, и тогда перестанут убегать с места ДТП
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