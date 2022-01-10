Происшествия
сегодня, 10:59
Сбившего ребёнка водителя нашли
12-летнего мальчика сбил 24-летний водитель автомобиля «Хёндай».
Напомним, липчанка искала свидетелей ДТП с участием ребенка. Мальчик попал в ДТП в районе автовокзала утром 1 января. Автомобиль белого цвета сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе у автовокзала и скрылся с места происшествия.
Мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, наезд на ребёнка раскрыли. Мальчика сбил 24-летний водитель автомобиля «Хёндай».
На водителя составлен протокол по части 2 стати 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия».
Мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, наезд на ребёнка раскрыли. Мальчика сбил 24-летний водитель автомобиля «Хёндай».
На водителя составлен протокол по части 2 стати 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия».
ветеран МВД
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