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Липчанка ищет свидетелей ДТП с участием ребенка

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#ДТП
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Липчанка ищет свидетелей ДТП с участием ребенка

Мальчик, по словам женщины, попал в ДТП в районе автовокзала утром 1 января.

Липчанка Галина Поминова просит отозваться свидетелей ДТП, в которое попал ее сын утром 1 января в Липецке.

По словам женщины,  автомобиль, предположительно, белого цвета сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе у автовокзала и скрылся с места происшествия.

- По камере не видно самого момента, место закрыл автобус. Но видно, как ребёнок отлетел. Сейчас мальчик в больнице с травмой головы. Просим очевидцев позвонить по номеру 8-904-287-22-47, - обратилась с призывом в редакцию Галина Поминова.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что по заявлению липчанки проводится проверка. Первоначально в полицию поступила информация о том, что ребенок попал в ДТП около восьми утра. Дальнейшая информация уточняется.

4 1227
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Оля

9 минут назад
???, это так важно? Может, допустим, за хлебом шёл
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рол

31 минуту назад
Согласен с первым оратором. Что делал ребёнок ОДИН утром 1 января и где были его родители ? В первую очередь надо их привлечь к ответственности.
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что сказать то хотели?

43 минуты назад
???, ..разве ребёнку нельзя появляться на улице утром 1 января?
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???

52 минуты назад
Что делал этот ребенок на улице один 1 января утром .?
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