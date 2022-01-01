Липчанка ищет свидетелей ДТП с участием ребенка

Мальчик, по словам женщины, попал в ДТП в районе автовокзала утром 1 января.

Липчанка Галина Поминова просит отозваться свидетелей ДТП, в которое попал ее сын утром 1 января в Липецке.



По словам женщины, автомобиль, предположительно, белого цвета сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе у автовокзала и скрылся с места происшествия.



- По камере не видно самого момента, место закрыл автобус. Но видно, как ребёнок отлетел. Сейчас мальчик в больнице с травмой головы. Просим очевидцев позвонить по номеру 8-904-287-22-47, - обратилась с призывом в редакцию Галина Поминова.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что по заявлению липчанки проводится проверка. Первоначально в полицию поступила информация о том, что ребенок попал в ДТП около восьми утра. Дальнейшая информация уточняется.



