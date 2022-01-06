Происшествия

39 минут назад

Водителя автобуса оштрафовали за высадку пассажиров на проезжей части

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#штраф

Ему вменили ч.3.2 ст. 12.19 КоАП РФ.

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Полицейские установили личность водителя автобуса маршрута № 17, который накануне в районе 19 микрорайона высаживал и забирал пассажиров на середине проезжей части. Нарушение ПДД записал водитель Сергей Иванов, который проезжал мимо.

— В отношении водителя автобуса составлен протокол по ч.3.2. ст. 12.19 КоАП РФ « Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Ему назначено административное наказание в размере 1,5 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 399
#штраф

Комментарии (3)

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22 минуты назад
У продьюсера этих киносьемок. Ты сядь в этот сарай. Заедь в карман где стоят продюсеры ждущие или высаживающие пассажиров на остоновках общественного транспорта плюс не уступабт дорогу автобусам в пределах городской черты выехать из этих карманов. Дай Бог тебе здоровья автор ролика а Господь сам решит что кому дать.
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Торжество справедливости

27 минут назад
А водятлов, которые мешали заезду автобуса к остановке, не оштрафуют?
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Лена

36 минут назад
Спасибо тебе Сергей, сын Ивана
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