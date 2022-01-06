Происшествия
39 минут назад
Водителя автобуса оштрафовали за высадку пассажиров на проезжей части
Ему вменили ч.3.2 ст. 12.19 КоАП РФ.
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Полицейские установили личность водителя автобуса маршрута № 17, который накануне в районе 19 микрорайона высаживал и забирал пассажиров на середине проезжей части. Нарушение ПДД записал водитель Сергей Иванов, который проезжал мимо.
— В отношении водителя автобуса составлен протокол по ч.3.2. ст. 12.19 КоАП РФ « Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Ему назначено административное наказание в размере 1,5 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— В отношении водителя автобуса составлен протокол по ч.3.2. ст. 12.19 КоАП РФ « Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Ему назначено административное наказание в размере 1,5 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Просто спрошу.
Торжество справедливости
Лена