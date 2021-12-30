Липецкая вечЁрка: вода от московского банка, женщины-нарушители и мужчины в алкогольной коме

Сегодня, 30 декабря, жителей Липецка уведомили, что теперь они будут покупать питьевую воду в Москве, молоденькие автомобилистки сносили пешеходов и остановочные павильоны, а двое мужчин так поспешно проводили старый год, что 2022-й встретят под капельницами в больнице.

Ну вот, случилось то, что и предполагалось. Продав осенью электросетевой комплекс ЛГЭКа федеральным «Россетям», мэрия Липецка передала в ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ еще и комплекс водоснабжения компании (отпуск холодной воды и услуги водоотведения). Уже с января. Но декабрьские квитанции, которые потребители получат в январе, будут еще с реквизитами городской энергетической компании. А новая организация будет называться ООО «РВК-Липецк». Администрация Липецка заверяет, что смена поставщика услуг не отразится на обслуживании абонентов.

Итак, в АО «ЛГЭК остается самый убыточный ее комплекс – теплоснабжения. Средства на его существование компания изыскивала за счет воды и услуг канализации. Теперь этот источник дохода иссяк. Можно ждать, что в скором времени котельные и сети ЛГЭКа на каких-то правах получит «Квадра». Так что ЛГЭК накрылся медным тазом!

До праздничного боя Курантов – еще два дня, но уже «Липчане начали отмечать Новый год: двое впали в алкогольную кому». У этих мужчин, попавших в отделение токсикологии областной клинической больницы, концентрация алкоголя в организме составила 5 промилле. Это – верная смерть. Но мужики выжили!

– Немца и с двух промилле не откачали бы, - отметил крепость русского характера один из читателей GOROD48.

Самыми популярными новостями сегодня стали автодорожные. В одном случае «В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре», в другом – «21-летняя девушка сбила на проспекте Победы женщину и въехала в остановочный павильон». А вообще за минувшие сутки на дорогах области в ДТП пострадали четыре человека. Одним из пострадавших стал 11-летний мальчик, который попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Октябрьской в Липецке.

Кстати, «В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 01.00». В первый день нового года транспорт выедет на маршруты, как обычно, в 05:30. До 9 января работа маршрутов будет осуществляться с сокращением выпуска.

Примет приближающегося праздника все больше. Сегодня горожане удивлялись тому, что «Дед Мороз возит липчан в маршрутке». Своей традиции водитель Анатолий Зубилин не изменяет уже 11 лет. Сейчас он водит белоснежный «Мерседес» по 322-му маршруту. Детей сказочный персонаж одаривает конфетами, вынимая их из привязанного к поручню под окошком для приема наличных мешка.

Деды Морозы сегодня просто теснили друг друга. В селе Кузьминские Отвержки «Гаишника «Сан Саныча» сменил Дед Мороз». На месте опасного для школьников пешеходного перехода тут ко Дню защиты детей был установлен макет реального сотрудника ГИБДД, которого недавно было решено поменять на макет фольклорного персонажа. А еще «В Липецке замечены Деды Морозы-мотоциклисты и Дед Мороз-пожарный».

К сожалению, новости о сказочных Дедах Морозах сокрушительно проиграли реальности онлайн: читатели GOROD48 свое внимание отдали новостям о двух недоживших до праздников людях. Сегодня «В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины», а «В Грязях у теплотрассы обнаружен труп пожилой женщины». В обоих случаях криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.