Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу

Программа первого рабочего дня августа.

Наконец-то в Липецке на протяжении нескольких дней подряд установилась стабильная летняя погода – от +29 до +31 градусов и без осадков.









- пр-т Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27.









- пр-д Героя Советского Союза Е.Потапова, 1а, 10, 16, 16а.









В 16:30 в библиотеке им. И. А. Бунина (Студенческий городок, 11а) пройдёт занятие по йоге (18+).









Культурных событий в первый рабочий день недели немного, у большинства учреждений искусства понедельник и вовсе – выходной день. Но можно сходить на выставки. Например, в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) с 10:00 до 18:00 работает экспозиция картин «На расстоянии вытянутой руки» члена Союза художников России Татьяны Тонких (6+).









Автор и одна из её картин, фото vk.ru/lip_dom_muzik

3 августа во многих странах отмечают вкусный праздник «День арбуза (англ. Watermelon Day).













В лес ни ногой!





С 3 по 23 августа в Липецкой области вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. В правительстве региона объяснили это мерами противопожарной безопасности в связи с установившейся жаркой сухой погодой.













Липецкое Отделение СФР в августе проведет автоматическую корректировку страховых пенсий для жителей региона, которые официально работали в 2025 году. Перерасчет затронет всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за чей трудовой стаж работодатели перечисляли страховые взносы в прошлом году.













Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 3% липчан признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц. 13% опаздывают несколько раз в год.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63;- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;- пл. Победы, 3;В частном секторе в жару останутся без удобств жители улиц Боровой, Передельческой и Космодемьянской в домах №№ 215 – 255.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Гагарина, 47;- ул. Новотепличная, 40, 50;- ул. Пришвина;- ул. Семашко, 5, 8, 8а, 10, 10/2;- ул. Союзная, 5а;- ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;«Яндекс-карты» предупредят о заторах в городе и не только. Хотя Россия – страна-победитель, всегда побеждает, и топливный кризис поэтому растоптан в прах, но всё-таки не лишним будет иметь под рукой приложение, которое поможет отыскать заправку, на которой осталось ещё хоть немного топлива. Ну, пожалуйста…Приобщиться к физической и духовной культуре браминов приглашают всех желающих, особенно – людей после 50 лет. Кстати, одним из самых известных йогов в СССР был Георгий Вицин, который и на седьмом десятке умудрялся выглядеть, словно юноша с лучистыми глазами.А в детском парке «Сказка» прямо пот открытым небом действует фотовыставка Русского географического общества «Да, это все Россия»Можете видеть на фотографиях многие достопримечательности русского государства: кавказские горы, бурятские степи, северные красоты Ямало-Ненецкого автономного округа и т.д.Свою историю он ведет из США, которые официально занимает первое место по количеству поедания арбуза. Здесь этот сладкий и вкусный плод (который раньше считался ягодой, а сейчас — тыквиной) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как знаменитый ход-дог. В России неофициальным днём арбуза раньше считалось 2 августа, День ВДВ.В лесах региона уже введён особый противопожарный режим с 20 мая по 30 сентября. За разведение костров в лесах предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 000 рублей, для должностных лиц – до 90 000 рублей, на юридический лиц – до 1 млн рублей. При обнаружении возгораний в лесу липчан просят звонить по бесплатному номеру: 8-800-100-94-00.– Мы максимально упростили процедуру индексации для работающих пенсионеров. Им не нужно подавать заявления или лично посещать наши офисы — корректировка будет произведена автоматически. Выплаты в новом размере поступят жителям региона согласно утвержденному графику. Напоминаю, что перечисления на банковские карты пройдут 4, 11 и 21 августа. Доставку через почтовые отделения устанавливает Почта России, — заявил управляющий отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.Трое из четырёх липчан никогда не опаздывают на работу, пришёл к выводу после опроса сервис SuperJob. Исключительно пунктуальными назвали себя 77% земляков (любопытно, сколько из них назвали бы себя исключительно честными). При этом среди работников в возрасте 45+ вовремя приходят 82%.74% опоздавших прибегают на службу на 10-15 минут позже, 10% – на полчаса, 3% – на час и более.Главной причиной опозданий называют плохую работу общественного транспорта, на неё ссылаются 34% непунктуальных липчан. На второй месте пробки на дорогах – 28%, на третьем разные форс-мажорные обстоятельства (пожар, смерть третьей бабушки за неделю, убежал любимый кот и т.д.).