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По центру Липецка опять бегают лисы
Общество
73-летнего жителя Красного будут судить за кражу телефона
Происшествия
Полыхающий возле торгового центра автомобиль потушили случайные прохожие
Происшествия
В Лебедянском округе утонул девятиклассник
Происшествия
В Липецкой области погода останется жаркой и сухой
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
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Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу

Программа первого рабочего дня августа.

Жара

Наконец-то в Липецке на протяжении нескольких дней подряд установилась стабильная летняя погода – от +29 до +31 градусов и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63;
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- пл. Победы, 3;
- пр-т Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27.

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В частном секторе в жару останутся без удобств жители улиц Боровой, Передельческой и Космодемьянской в домах №№ 215 – 255.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Гагарина, 47;
- ул. Новотепличная, 40, 50;
- ул. Пришвина;
- ул. Семашко, 5, 8, 8а, 10, 10/2;
- ул. Союзная, 5а;
- ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;
- пр-д Героя Советского Союза Е.Потапова, 1а, 10, 16, 16а.

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Пробки

«Яндекс-карты» предупредят о заторах в городе и не только. Хотя Россия – страна-победитель, всегда побеждает, и топливный кризис поэтому растоптан в прах, но всё-таки не лишним будет иметь под рукой приложение, которое поможет отыскать заправку, на которой осталось ещё хоть немного топлива. Ну, пожалуйста…


Йога

В 16:30 в библиотеке им. И. А. Бунина (Студенческий городок, 11а) пройдёт занятие по йоге (18+).

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Приобщиться к физической и духовной культуре браминов приглашают всех желающих, особенно – людей после 50 лет. Кстати, одним из самых известных йогов в СССР был Георгий Вицин, который и на седьмом десятке умудрялся выглядеть, словно юноша с лучистыми глазами.

Выставки

Культурных событий в первый рабочий день недели немного, у большинства учреждений искусства понедельник и вовсе – выходной день. Но можно сходить на выставки. Например, в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) с 10:00 до 18:00 работает экспозиция картин «На расстоянии вытянутой руки» члена Союза художников России Татьяны Тонких (6+).

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Автор и одна из её картин, фото vk.ru/lip_dom_muzik

А в детском парке «Сказка» прямо пот открытым небом действует фотовыставка Русского географического общества «Да, это все Россия» (0+).

Можете видеть на фотографиях многие достопримечательности русского государства: кавказские горы, бурятские степи, северные красоты Ямало-Ненецкого автономного округа и т.д.

День арбуза

3 августа во многих странах отмечают вкусный праздник «День арбуза (англ. Watermelon Day).

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Свою историю он ведет из США, которые официально занимает первое место по количеству поедания арбуза. Здесь этот сладкий и вкусный плод (который раньше считался ягодой, а сейчас — тыквиной) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как знаменитый ход-дог. В России неофициальным днём арбуза раньше считалось 2 августа, День ВДВ.

В лес ни ногой!

С 3 по 23 августа в Липецкой области вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. В правительстве региона объяснили это мерами противопожарной безопасности в связи с установившейся жаркой сухой погодой.

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В лесах региона уже введён особый противопожарный режим с 20 мая по 30 сентября. За разведение костров в лесах предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 000 рублей, для должностных лиц – до 90 000 рублей, на юридический лиц – до 1 млн рублей. При обнаружении возгораний в лесу липчан просят звонить по бесплатному номеру: 8-800-100-94-00.

Пенсии пересчитают автоматически

Липецкое Отделение СФР в августе проведет автоматическую корректировку страховых пенсий для жителей региона, которые официально работали в 2025 году. Перерасчет затронет всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за чей трудовой стаж работодатели перечисляли страховые взносы в прошлом году.

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– Мы максимально упростили процедуру индексации для работающих пенсионеров. Им не нужно подавать заявления или лично посещать наши офисы — корректировка будет произведена автоматически. Выплаты в новом размере поступят жителям региона согласно утвержденному графику. Напоминаю, что перечисления на банковские карты пройдут 4, 11 и 21 августа. Доставку через почтовые отделения устанавливает Почта России, — заявил управляющий отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Опаздуны

Трое из четырёх липчан никогда не опаздывают на работу, пришёл к выводу после опроса сервис SuperJob. Исключительно пунктуальными назвали себя 77% земляков (любопытно, сколько из них назвали бы себя исключительно честными). При этом среди работников в возрасте 45+ вовремя приходят 82%.

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 3% липчан признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц. 13% опаздывают несколько раз в год.

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74% опоздавших прибегают на службу на 10-15 минут позже, 10% – на полчаса, 3% – на час и более.

Главной причиной опозданий называют плохую работу общественного транспорта, на неё ссылаются 34% непунктуальных липчан. На второй месте пробки на дорогах – 28%, на третьем разные форс-мажорные обстоятельства (пожар, смерть третьей бабушки за неделю, убежал любимый кот и т.д.).

Дорогие липчане! Август наконец-то принёс летнюю погоду, сейчас бы на пляж, а не это вот всё.… Завидуем белой завистью тем, кто в отпуске, призываем держаться всех, кто на работе продолжает повышать безразмерный и мощный государственный ВВП. Но всё же иногда не обойтись без пауз в работе, чашечки кофе и новостей на GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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36 минут назад
Теперь из причин невыхода воздушная опасность и очереди на заправках.
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