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сегодня, 08:37

Ночью над областью перехвачены БПЛА

Сирены этой ночью звучали в Ельце и четырех округах.

274 беспилотника самолетного типа перехвачены этой ночью над 17 регионами страны, Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны РФ. В числе атакованных регионов — Липецкая и соседние с ней  Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области.

Ночью красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлялся в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском округах. Около шести утра все уровни воздушной тревоги отменены.

воздушная тревога
БПЛА
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