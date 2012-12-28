Ночью над областью перехвачены БПЛА

Сирены этой ночью звучали в Ельце и четырех округах.



274 беспилотника самолетного типа перехвачены этой ночью над 17 регионами страны, Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны РФ. В числе атакованных регионов — Липецкая и соседние с ней Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области.Ночью красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлялся в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском округах. Около шести утра все уровни воздушной тревоги отменены.