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Происшествия
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сегодня, 08:37
Ночью над областью перехвачены БПЛА
Сирены этой ночью звучали в Ельце и четырех округах.
Ночью красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлялся в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском округах. Около шести утра все уровни воздушной тревоги отменены.
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