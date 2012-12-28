Липецкая вечЁрка: заправки после чёта-нечета, как отбиться от мошенников, и новый вице-мэр

Сегодня, 31 июля, на заправках перестала действовать чётно-нечётная система, липчанка рассказала, как выстояла под давлением мошенников, и мэр сообщил о своем новым заместителе.