На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилем
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Общество
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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: заправки после чёта-нечета, как отбиться от мошенников, и новый вице-мэр
Сегодня, 31 июля, на заправках перестала действовать чётно-нечётная система, липчанка рассказала, как выстояла под давлением мошенников, и мэр сообщил о своем новым заместителе.
При этом сотрудники АЗС говорят, что большинство водителей по-прежнему заливают топливо впрок, мало кто приезжает с пустым баком. А сами водители стали спокойнее.
Правда некоторые из них попали в криминальные сводки. Вечером 27 июля на глазах наряда ДПС водитель «Киа» проехал на красный свет.
Как выяснилось позже, он был пьян. Так как его уже ловили нетрезвым за рулем, водителю грозит уголовная ответственность, санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
«Все равно отпустят, только права отберут на небольшой срок. Когда пьяная водитель въехала в машину мужа два года назад, он месяц в больнице лежал. За вождение в нетрезвом виде ее только прав лишили на 1,5 года — и все наказание. А инспектор действительно молодец!» — рассказала Реальность.
«Ну я лично видел как мотоциклист проехал перед ДПС на красно-желтый сигал, и по разметке между рядами. Его «не заметили»», — сообщил Я.
Накануне на Елецком шоссе столкнулись «Шкода» и автобус. Водитель легковушки получил травму.
Мошенники хотели развести липчанку Надежду Стрельникову, но женщина проявила силу духа и устояла под мощным психологическим давлением.
В мессенджере MAX ей пришло приглашение в общедомовой чат по ссылке. Липчанка переходить по ней не стала, тем не менее, тут же получила сразу несколько сообщений со всеми ее персональными данными, рассказам о взломе ее аккаунта в «Госуслугах», оформленных на нее кредитах, отборным матом и оскорблениями.
Надежда зашла на «Госуслуги» и выяснила, что аккаунт никто не взламывал.
— Не попасться на эти уловки под таким давлением было крайне нелегко. Будьте внимательны и осторожны! Проверяйте все сообщения через звонки на горячую линию «Госуслуг», банков и т. д. Ни в коем случае не называйте никому никаких кодов! — посоветовала Надежда.
«Заходим в настройки мессенджера. Кто может написать — только контакты, кто может позвонить — только контакты, пригласить в чат — только контакты. Всё, большая часть мошенников отваливается», — посоветовал Александр.
«Разводка с «Чат дома» активно используется мошенниками. После моего вопроса: «Какого дома?», общение заканчивается. Только один раз написали мой адрес дома, но это частный дом в деревне. В общем, они плохо подготовились», — написала Правда.
С понедельника в администрации Липецка начнет работать новый вице-мэр — Александр Колесов. Он будет курировать экономический блок администрации: департамент экономического развития, управления имущественных и земельных отношений, потребительского рынка и информационных технологий.
Александру Колесову 33 года. Он окончил ЛГПУ по специальности «Прикладная информатика в экономике». Работал в Межрайонной ИФНС России № 1 по Липецкой области и управлении ФНС России по Липецкой области. С 2020 года занимал различные должности в региональном проектном офисе правительства Липецкой области.
Вместе с Александром Колесовым у Михаила Щербакова будет шесть заместителей: Светлана Бедрова курирует образование, Павел Кузнецов — транспорт, ЖКХ и энергетику, Галина Кукушкина — кадры, делопроизводство и обеспечение деятельности администрации города, Светлана Сурмий занята градостроительной политикой, Александр Посульченко — куратор внутренней политики, имущественных и земельных отношений, развития городских территорий, взаимодействия со СМИ.
Стоит добавить, что в структуре администрации Липецка предусмотрено семь заместителей. Для сравнения, у мэров Орла и Тамбова — по пять заместителей, у мэров Воронежа и Белгорода — по восемь. У мэра Тулы — четыре.
«Ну теперь заживём как в Дубае», — восхитился Старый.
В Липецкую область возвращается жара! Завтра — до +29 градусов. Но это отнюдь не рекордные значения. В 2010 году август начался с 40-градусной жары.
И обратите внимание, с 10 утра понедельника на неделю изменится схема движения на Октябрьском мосту из-за реконструкции канализационного коллектора у памятника Танкистам. Полосы движения в сторону района Тракторостроителей будут полностью закрыты, а две встречные полосы в сторону памятника Танкистам — разделены на два потока.
Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» борется за престижную премию. Помочь номинанту в народном голосовании можно здесь.
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