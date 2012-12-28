Общество
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36 минут назад
День ВДВ в фотографиях: митинг, шествие, бювет и мороженое
Свой день «голубые береты» отмечали минералкой и мороженым: праздник крылатой пехоты в Липецке все больше становится семейным.
В этом году организатор и председатель правления ЛООО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов остановил шествие у памятника основателям и строителям Липецка, поэтому колонна зашла в парк в районе старого бювета. Но зной продиктовал следующий маршрут — через новый бювет.
— Такое я вижу впервые, — удивлённо сказала смотрительница бювета, когда у фонтанчиков столпились десантники со стаканчиками липецкой минералки.
А в парке уже был готов концерт и мороженое, которым десантники тоже спасались от жары. О том, что старые буйные времена прошли, говорил и пустующий фонтан на площади Петра. День ВДВ в Липецке все больше становится праздником семейным.
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