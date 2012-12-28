День ВДВ в фотографиях: митинг, шествие, бювет и мороженое

Свой день «голубые береты» отмечали минералкой и мороженым: праздник крылатой пехоты в Липецке все больше становится семейным.

День ВДВ начался в Липецке с традиционного митинга на площади Героев. К десантникам мэр города Михаил Щербаков вышел в голубом берете, так как сам проходил службу в крылатых войсках. А после минуты молчания и возложения цветов к мемориалу вслед за барабанщицами колонна «голубых беретов» проследовала по улице Зегеля и Петровскому спуску в Нижний парк.В этом году организатор и председатель правления ЛООО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов остановил шествие у памятника основателям и строителям Липецка, поэтому колонна зашла в парк в районе старого бювета. Но зной продиктовал следующий маршрут — через новый бювет.— Такое я вижу впервые, — удивлённо сказала смотрительница бювета, когда у фонтанчиков столпились десантники со стаканчиками липецкой минералки.А в парке уже был готов концерт и мороженое, которым десантники тоже спасались от жары. О том, что старые буйные времена прошли, говорил и пустующий фонтан на площади Петра. День ВДВ в Липецке все больше становится праздником семейным.