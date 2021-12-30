Общество
43 минуты назад
В Липецке замечены Деды Морозы-мотоциклисты и Дед Мороз-пожарный
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Праздничное настроение уже витает в воздухе.
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Липчане делятся в соцсетях фотографиями необычных Дедов Морозов. Так, вчера после обеда на Сокольском мосту были замечены Деды Морозы на мотоциклах с люльками, в которых они перевозили наряженные ёлки.
Многим липчанам встретился Дед Мороз на пожарной машине.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне новогодних праздников сотрудники главного управления МЧС России по Липецкой области в костюме Деда Мороза и Снегурочки навестили семьи личного состава и постарались хоть на миг сотворить настоящее чудо и вместе с родителями привнести немного волшебства в жизнь маленьких липчан.
Дед Мороз и Снегурочка приехали не на сказочных оленях, а на специальной технике - пожарной машине. Вместе с волшебными зимними гостями дети водили хороводы возле новогодней ёлки, читали стихи, пели песни, рассказали о своих самых заветных желаниях, а также повторили важнейшие правила безопасности. Путешествие Деда Мороза по семьям сотрудников МЧС продолжится.
Многим липчанам встретился Дед Мороз на пожарной машине.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне новогодних праздников сотрудники главного управления МЧС России по Липецкой области в костюме Деда Мороза и Снегурочки навестили семьи личного состава и постарались хоть на миг сотворить настоящее чудо и вместе с родителями привнести немного волшебства в жизнь маленьких липчан.
Дед Мороз и Снегурочка приехали не на сказочных оленях, а на специальной технике - пожарной машине. Вместе с волшебными зимними гостями дети водили хороводы возле новогодней ёлки, читали стихи, пели песни, рассказали о своих самых заветных желаниях, а также повторили важнейшие правила безопасности. Путешествие Деда Мороза по семьям сотрудников МЧС продолжится.
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