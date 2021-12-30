В Липецке замечены Деды Морозы-мотоциклисты и Дед Мороз-пожарный

Многим липчанам встретился Дед Мороз на пожарной машине.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне новогодних праздников сотрудники главного управления МЧС России по Липецкой области в костюме Деда Мороза и Снегурочки навестили семьи личного состава и постарались хоть на миг сотворить настоящее чудо и вместе с родителями привнести немного волшебства в жизнь маленьких липчан.Дед Мороз и Снегурочка приехали не на сказочных оленях, а на специальной технике - пожарной машине. Вместе с волшебными зимними гостями дети водили хороводы возле новогодней ёлки, читали стихи, пели песни, рассказали о своих самых заветных желаниях, а также повторили важнейшие правила безопасности. Путешествие Деда Мороза по семьям сотрудников МЧС продолжится.