Общество

43 минуты назад

В Липецке замечены Деды Морозы-мотоциклисты и Дед Мороз-пожарный

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#Новый год #Дед Мороз
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Праздничное настроение уже витает в воздухе.

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Липчане делятся в соцсетях фотографиями необычных Дедов Морозов. Так, вчера после обеда на Сокольском мосту были замечены Деды Морозы на мотоциклах с люльками, в которых они перевозили наряженные ёлки. 

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Многим липчанам встретился Дед Мороз на пожарной машине.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне новогодних праздников сотрудники главного управления МЧС России по Липецкой области в костюме Деда Мороза и Снегурочки навестили семьи личного состава и постарались хоть на миг сотворить настоящее чудо и вместе с родителями привнести немного волшебства в жизнь маленьких липчан.

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Дед Мороз и Снегурочка приехали не на сказочных оленях, а на специальной технике - пожарной машине. Вместе с волшебными зимними гостями дети водили хороводы возле новогодней ёлки, читали стихи, пели песни, рассказали о своих самых заветных желаниях, а также повторили важнейшие правила безопасности. Путешествие Деда Мороза по семьям сотрудников МЧС продолжится.

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#Новый год #Дед Мороз
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