В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре

Её машину занесло на дороге.

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Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня в 8:00 в Липецке напротив дома №61а на улице Гагарина 24-летняя девушка на «Хёндай Солярис» не справилась с управлением, машину занесло на дороге и выбросило на тротуар.



В результате автомобиль сбил пешехода. 57-летнего мужчину увезли в больницу на «Скорой помощи», у него диагностированы различные травмы.