Происшествия

сегодня, 09:58

В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре

18 3156
#авария #ДТП
3

Её машину занесло на дороге.

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Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня в 8:00 в Липецке напротив дома №61а на улице Гагарина 24-летняя девушка на «Хёндай Солярис» не справилась с управлением, машину занесло на дороге и выбросило на тротуар.

В результате автомобиль сбил пешехода. 57-летнего мужчину увезли в больницу на «Скорой помощи», у него диагностированы различные травмы.
18 3156
#авария #ДТП
3

Комментарии (18)

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Павел

8 минут назад
Доброго дня всем и с наступающим. Позволю себе комментарий, максимально нейтрального содержания. Водитель: не беря в основу ни гендер, ни опыт по годам - отсутствие навыков контраварийного вождения и прогнозирования ситуации, когда инстинкты срабатывают без обдумывания. Это нарабатывается упражнениями , на конкретно своём авто, учитывая все особенности авто, дороги, загрузки и состояния. Это можно поправить. Другое: к сожалению, имея большой опыт помощи на дорогах, могу констатировать безразличие окружающих к происшествию. Иногда минуты решают вопрос жизни и смерти. Неперевёрнутый человек, находясь без сознания, легко захлебнётся рвотными массами - примеров достаточно. Пережатая артерия- печальный итог. Одумайтесь люди... Каждый может оказаться на пороге неотвратимого. Кто спасёт вас? Или спокойно проедет или пройдёт, что мы и видим на видео. Очень жаль, что чужая беда, не трогает сердца или что там вместо этого , у других, очевидцев и проезжающих мимо. Всем добра.
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Вот так вот, в твоём случае

15 минут назад
Юрок, сработал принцип: не делай добра - не получишь зла!
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Зимний рыбак

22 минуты назад
Сбросила газ на переднем приводе, получилось торможение двигателем и зад потащило в занос
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Сония

26 минут назад
Да таких надо лишать водительстит прав на несколько лет чтобы другим это было уроком и больше не было таких ДТП
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Ч,П,

26 минут назад
Хорошо хоть мужик в дерево не отлетел!Как раз между деревьями приземлился! Вот его спас Ангел-хранитель!Не сильно хоть его шибануло?
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Гостья

32 минуты назад
МУР, А чего тебя удивляет? В эпоху демократии живем.Это раньше человек человеку товарищ и брат был,а сейчас просто бизнес.
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Жизнь

37 минут назад
Вот так и живём, все мимо.. Никто даже не поинтересовался, что случилось, может помощь нужна была и водителю, и пешеходу.. Люди-очевидцы!!! Где сердца ваши!? От этого никто не застрахован, почему думаете только о себе! Это хорошо, но на этом месте мог бы каждый оказаться...
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Логика

37 минут назад
Ехала наверное 30км вот и занесло
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Панаслоник

39 минут назад
Что за девушки пошли. Мужуков давят, их беречь надо, а не давить.
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Клош

40 минут назад
Юрок, сожалею что твои руководители такие тупые.
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