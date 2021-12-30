Происшествия
сегодня, 09:58
В Липецке 24-летняя девушка сбила пешехода на тротуаре
Её машину занесло на дороге.
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Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня в 8:00 в Липецке напротив дома №61а на улице Гагарина 24-летняя девушка на «Хёндай Солярис» не справилась с управлением, машину занесло на дороге и выбросило на тротуар.
В результате автомобиль сбил пешехода. 57-летнего мужчину увезли в больницу на «Скорой помощи», у него диагностированы различные травмы.
В результате автомобиль сбил пешехода. 57-летнего мужчину увезли в больницу на «Скорой помощи», у него диагностированы различные травмы.
Комментарии (18)
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Павел
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