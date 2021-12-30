Общество

11 минут назад

Липчане перестанут платить за воду ЛГЭКу

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#ЖКХ
Липчане перестанут платить за воду ЛГЭКу

При этом квитанции за декабрь 2021 года, которые липчане получат в январе 2022 года, необходимо оплатить в адрес АО «ЛГЭК».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с 1 января 2022 года оказывать услуги водоснабжения и водоотведения жителям и другим потребителям Липецка в качестве гарантирующей организации будет ООО «РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ). Соответствующее постановление администрации города подписано 27 декабря 2021 года.

На обслуживании абонентов смена поставщика не отразится, предприятие продолжит работать в штатном режиме.

В начале февраля 2022 года потребители Липецка получат квитанции за январь 2022 года за услуги «водоснабжение» и «водоотведение» с реквизитами новой ресурсоснабжающей организации – ООО «РВК-Липецк».

При этом квитанции за декабрь 2021 года, выставленные ОА «ЛГЭК», которые липчане получат в январе 2022 года, необходимо оплатить в адрес АО «ЛГЭК».

Для передачи показаний приборов учета холодной воды и оплаты за потребленные ресурсы, абоненты могут воспользоваться всеми прежними способами, которые будут сохранены. Кроме того, с февраля компания планирует внедрение новых клиентских сервисов.

Сообщить об утечках, открытых колодцах, засорах канализации, получить информацию по холодному водоснабжению и водоотведению, консультацию по всем вопросам начисления и оплаты услуг ООО «РВК-Липецк» жители города могут по круглосуточному телефону *175 (с мобильного телефона) и 23-61-75 (со стационарного телефона).
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#ЖКХ

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