Общество
25 минут назад
Гаишника «Сан Саныча» сменил Дед Мороз
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В Липецкой области «заступил на службу» Дед Мороз.
Напомним, в этом году ко Дню защиты детей в селе Кузьминские Отвержки был установлен макет реального сотрудника ГИБДД.
Кузьмино-Отвержский сельсовет установил на трассе Липецк-Лебедянь у школы в селе Кузьминские Отвержки макет автомобиля и сотрудника ГИБДД. Прототипом установленного сотрудника ГИБДД стал начальник отдела ГИБДД по Липецком району Александр Почеревин.
Но «Сан Саныч», как называют в селе макет начальника отдела ГИБДД по Липецком району Александра Почеревина, уже намозолил глаза автомобилистам и на него перестали обращать внимание, потому перед Новым годом в сельсовете решили снова заострить внимание водителей на необходимости безопасной езды и сменили «Сан Саныча» на Деда Мороза.
Как рассказали GOROD48 в региональном ГИБДД, автор идеи появления Деда Мороза на региональной трассе — глава Кузьмино-Отвержского сельсовета Наталья Зимарина. Селом она руководит с августа 2020 года и одним из важных направлений своей работы считает пропаганду безопасности дорожного движения и снижение травматизма на дорогах в селе.
- Мы проводили конкурс детских рисунков на тему безопасности дорожного движения и вывешивали работы пяти победителей на баннерах вдоль региональной трассы, потом решили поставить Сан Саныча — с ним многие даже фотографировались! - Рассказала GOROD48 Наталья Зимарина. - Потом мы решили на некоторое время убрать Сан Саныча, а к Новому году появилась идея поставить на его место Деда Мороза. Но Сан Саныча к весне мы обязательно вернём на дорогу, и даже собираемся его подсветить! Цель одна — у нас проходит очень опасная региональная трасса, на которой происходит множество аварий, в том числе с детьми. Мы хотим обезопасить наших жителей, просим водителей быть внимательными, особенно сейчас, на зимней дороге! Мы призываем всех быть осторожнее на скользкой трассе!
Место установки было выбрано не случайно. Это сделано с целью, чтобы при подъезде к проезжей части рядом со школой, где могут передвигаться дети и есть пешеходный переход, водители сбрасывали скорость.
Фото - instagram.com/rina_fg и vk.com
Кузьмино-Отвержский сельсовет установил на трассе Липецк-Лебедянь у школы в селе Кузьминские Отвержки макет автомобиля и сотрудника ГИБДД. Прототипом установленного сотрудника ГИБДД стал начальник отдела ГИБДД по Липецком району Александр Почеревин.
Но «Сан Саныч», как называют в селе макет начальника отдела ГИБДД по Липецком району Александра Почеревина, уже намозолил глаза автомобилистам и на него перестали обращать внимание, потому перед Новым годом в сельсовете решили снова заострить внимание водителей на необходимости безопасной езды и сменили «Сан Саныча» на Деда Мороза.
Как рассказали GOROD48 в региональном ГИБДД, автор идеи появления Деда Мороза на региональной трассе — глава Кузьмино-Отвержского сельсовета Наталья Зимарина. Селом она руководит с августа 2020 года и одним из важных направлений своей работы считает пропаганду безопасности дорожного движения и снижение травматизма на дорогах в селе.
- Мы проводили конкурс детских рисунков на тему безопасности дорожного движения и вывешивали работы пяти победителей на баннерах вдоль региональной трассы, потом решили поставить Сан Саныча — с ним многие даже фотографировались! - Рассказала GOROD48 Наталья Зимарина. - Потом мы решили на некоторое время убрать Сан Саныча, а к Новому году появилась идея поставить на его место Деда Мороза. Но Сан Саныча к весне мы обязательно вернём на дорогу, и даже собираемся его подсветить! Цель одна — у нас проходит очень опасная региональная трасса, на которой происходит множество аварий, в том числе с детьми. Мы хотим обезопасить наших жителей, просим водителей быть внимательными, особенно сейчас, на зимней дороге! Мы призываем всех быть осторожнее на скользкой трассе!
Место установки было выбрано не случайно. Это сделано с целью, чтобы при подъезде к проезжей части рядом со школой, где могут передвигаться дети и есть пешеходный переход, водители сбрасывали скорость.
Фото - instagram.com/rina_fg и vk.com
2 238
Липчанин
Правда