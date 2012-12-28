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Общество
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сегодня, 10:17
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Липецкий зоопарк принимает кабачки
1 августа в зоопарке началась ежегодная благотворительная акция «Добрый урожай».
«Понимаем, что труд по выращиванию фруктов и овощей, доставке их в зоопарк очень сложный. И мы заранее выражаем большую благодарность тем неравнодушным людям, которые примут участие в акции «Добрый урожай», — говорят в зоопарке, в который свежие овощи и фрукты начали приносить еще до начала акции.
Урожай можно принести к главному входу в зоопарк или подвезти к задним воротам зоопарка.
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