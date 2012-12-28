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сегодня, 10:17
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Липецкий зоопарк принимает кабачки

1 августа в зоопарке началась ежегодная благотворительная акция «Добрый урожай».

Акция «Добрый урожай» началась в липецком зоопарке — животным можно подарить излишки овощей и фруктов: моркови, тыквы, патиссонов, картофеля, капусты, свёклы, яблок и груш, слив, огурцов, кабачков, зелени (салатов, укропа, петрушки), абрикосов и т.п. Не откажутся в зоопарке от мёда и варенья — их любят медведи, обезьяны, попугаи. Также приветствуются облепиха, шиповник и рябина, которые могут стать дополнением рациона многих обитателей зоопарка.

«Понимаем, что труд по выращиванию фруктов и овощей, доставке их в зоопарк очень сложный. И мы заранее выражаем большую благодарность тем неравнодушным людям, которые примут участие в акции «Добрый урожай», — говорят в зоопарке, в который свежие овощи и фрукты начали приносить еще до начала акции.

Урожай можно принести к главному входу в зоопарк или подвезти к задним воротам зоопарка. 

зоопарки
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Липецкий Вася
27 минут назад
А директор что любит? Икорку с коньячком?
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Пенсионер
58 минут назад
У меня да и у соседей очень много всяких овощей. Но вести их в город нет не каких сил да и машины нет. Делайте сбор на содовотческих товариществ. Вам с большим удовольствием буду отдавать избытки. Но вести их в город нет возможности и сил.
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хомо сапиенс
сегодня, 11:25
Я тоже не откажусь от кабачков, картофеля, абрикосов и варенья. А вот мëд не привозите, у меня на него аллергия.
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Дед
сегодня, 11:22
Выпустите животных на волю !
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Ссёлки
сегодня, 11:03
По какой цене принимаете?
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Липецкие басни
сегодня, 10:51
Зоопарк это тюрьма для бесзащитных животных!
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Гость
сегодня, 10:47
Выехать на содовочемкие участки нет возможности и средств? Зато директор один из самых богатых людей.
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Липа
сегодня, 10:43
А как насчет бесплатного билета в обмен на овощи-фрукты? Должна быть мотивация )
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Липа!
сегодня, 10:47
Не жадничай
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