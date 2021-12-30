Происшествия
47 минут назад
В Грязях у теплотрассы обнаружен труп пожилой женщины
953
Труп 82-летней женщины найден в Грязях в районе Пищевого комбината у теплотрассы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при осмотре тела следов насильственной смети не обнаружено.
- Причина смерти жительница Грязей устанавливается, - отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при осмотре тела следов насильственной смети не обнаружено.
- Причина смерти жительница Грязей устанавливается, - отметили в пресс-службе ведомства.
953