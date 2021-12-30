Происшествия

47 минут назад

В Грязях у теплотрассы обнаружен труп пожилой женщины

953
#труп
В Грязях у теплотрассы обнаружен труп пожилой женщины
Труп 82-летней женщины найден в Грязях в районе Пищевого комбината у теплотрассы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при осмотре тела следов насильственной смети не обнаружено. 

- Причина смерти жительница Грязей устанавливается, - отметили  в пресс-службе ведомства.
953
#труп

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