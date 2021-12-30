Происшествия

54 минуты назад

21-летняя девушка сбила на проспекте Победы женщину и въехала в остановочный павильон

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#авария #ДТП
21-летняя девушка сбила на проспекте Победы женщину и въехала в остановочный павильон

За сутки на дорогах региона пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 декабря на проспекте Победы 21-летняя девушка за рулем «Рено» сбила 58-летнюю женщину, а затем въехала в остановочный павильон. Девушка и женщина получили травмы. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В Липецке на улице Октябрьской 24-летний водитель «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. Ребенок после оказания помощи был отпущен. Причиной аварии стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В Долгоруковском районе на трассе Долгоруково – Верхний Ломовец 37-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован. Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

29 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1175 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 821 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 42 факта механического столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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в такую погоду

2 минуты назад
нужно ездить на нормальных авто, а не на непонятных тарантайках!
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1111

5 минут назад
Побыстрей бы, все эти уродские остановки поносили! Ни от дождя, ни от ветра не укрыться.
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ЮВП

35 минут назад
Чупа-чупс, телефон и прочие атрибуты при управлении автомобилем приносят несчастье.
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