Происшествия
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12 минут назад
Полыхающий возле торгового центра автомобиль потушили случайные прохожие
После ремонта у автомастеров машина проездила всего один день.
– Помогали кто огнетушителем, кто водой, – рассказали GOROD48 хозяева минивэна.
На место ЧП оперативно прибыли и пожарные, которые залили «Опель» водой, уничтожив малейшие следы тления, которые могли перерасти в новый пожар.
В огне никто не пострадал; хозяева по счастливой случайности успели доехать до строительного магазина и зашли внутрь, поэтому в момент возгорания салон был пуст.
Владельцы авто накануне отдавали машину в сервис, но соотечественники тех, кто не перестаёт радовать чудесами отечественного автопрома, видимо, по привычке провели ремонт по принципу: «Что русскому хорошо, то немцу смерть».
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