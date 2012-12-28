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96
12 минут назад

Полыхающий возле торгового центра автомобиль потушили случайные прохожие

После ремонта у автомастеров машина проездила всего один день.

Сегодня у торгового центра на Елецком шоссе в Липецке на стоянке вспыхнул автомобиль. Предотвратить большую беду и спасти машину от полного уничтожения помогли очевидцы события.

– Помогали кто огнетушителем, кто водой, – рассказали GOROD48 хозяева минивэна.

На место ЧП оперативно прибыли и пожарные, которые залили «Опель» водой, уничтожив малейшие следы тления, которые могли перерасти в новый пожар.

В огне никто не пострадал; хозяева по счастливой случайности успели доехать до строительного магазина и зашли внутрь, поэтому в момент возгорания салон был пуст.

Владельцы авто накануне отдавали машину в сервис, но соотечественники тех, кто не перестаёт радовать чудесами отечественного автопрома, видимо, по привычке провели ремонт по принципу: «Что русскому хорошо, то немцу смерть».
Пожар
загорелся автомобиль
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