В Липецкой области сухо и до +32

Температура в начале августа будет выше обычного.





В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона, осадков не ожидается. 3 августа в северной части региона днем возможен кратковременный дождь. 4 августа наша область попадет под влияние волновых атмосферных фронтов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.Среднесуточные температуры составят 23-24 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +27 до +32.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16, днем — от +29 до +31 градусов.День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 8 градусов тепла.