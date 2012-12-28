Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Первая за сезон смерть от отравления грибами зафиксирована в Липецкой области
Здоровье
17-летний курьер въехал в автомобиль
Происшествия
Выходные в Липецке: День ВДВ, триатлон, где перекроют движение
Общество
БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
На четырех перекрестках Липецка установят комплексы фотофиксации
Общество
Липецкая вечЁрка: заправки после чёта-нечета, как отбиться от мошенников, и новый вице-мэр
Общество
Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью над областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Липецкий зоопарк принимает кабачки
Общество
Читать все
Липецкий зоопарк принимает кабачки
Общество
На четырех перекрестках Липецка установят комплексы фотофиксации
Общество
Запуганный парень заложил украшения матери и отправил 152 тысячи мошенникам
Происшествия
УК открывают дома для всех операторов связи, соцфонд индексирует пенсии — законы, которые вступают в силу в августе
Общество
15-летний велосипедист попал под фургон «Фольксваген Транспортер» у городского пляжа
Происшествия
Выходные в Липецке: День ВДВ, триатлон, где перекроют движение
Общество
Начался ремонт улицы Краснознаменной
Общество
В Липецкой области сухо и до +32
Погода в Липецке
Ночью над областью перехвачены БПЛА
Происшествия
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Погода в Липецке
85
23 минуты назад
1

В Липецкой области сухо и до +32

Температура в начале августа будет выше обычного.

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона, осадков не ожидается. 3 августа в северной части региона днем возможен кратковременный дождь. 4 августа наша область попадет под влияние волновых атмосферных фронтов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 

Среднесуточные температуры составят 23-24 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +27 до +32. 

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16, днем — от +29 до +31 градусов.

День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 8 градусов тепла. 
жара
1
0
0
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Очень
7 минут назад
хорошо. ;-)
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить