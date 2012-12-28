Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
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Погода в Липецке
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23 минуты назад
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В Липецкой области сухо и до +32
Температура в начале августа будет выше обычного.
Среднесуточные температуры составят 23-24 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +27 до +32.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16, днем — от +29 до +31 градусов.
День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 8 градусов тепла.
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