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51 минуту назад

73-летнего жителя Красного будут судить за кражу телефона

Незадачливый старичок цапнул чужую вещь и сначала думал, что ему повезло.

Полицейские Краснинского района раскрыли кражу сотового телефона у местной жительницы.

Горе у женщины случилось ещё 30 июня. 69-летняя пенсионерка зашла за покупками и случайно оставила мобильник на полке в магазине.

Выяснилось, что пропажу заметил мужчина 1953 г.р., который по старой советской привычке решил, что «всё найденное – моё» и присвоил себе технику, за которую пожилая дама в своё время отдала 10 тысяч своих кровных рублей. Старик, видимо, был не в курсе, но по современным законам находку он обязан вернуть владельцу или сдать в полицию, а её присвоение считается уголовно наказуемые деянием и наказывается по статье 158 УК РФ «Кража». При этом незнание закона не освобождает от ответственности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, телефон уже вернули владелице, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Пока его отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Кража
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