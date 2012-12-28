73-летнего жителя Красного будут судить за кражу телефона

Незадачливый старичок цапнул чужую вещь и сначала думал, что ему повезло.

Полицейские Краснинского района раскрыли кражу сотового телефона у местной жительницы.Горе у женщины случилось ещё 30 июня. 69-летняя пенсионерка зашла за покупками и случайно оставила мобильник на полке в магазине.Выяснилось, что пропажу заметил мужчина 1953 г.р., который по старой советской привычке решил, что «всё найденное – моё» и присвоил себе технику, за которую пожилая дама в своё время отдала 10 тысяч своих кровных рублей. Старик, видимо, был не в курсе, но по современным законам находку он обязан вернуть владельцу или сдать в полицию, а её присвоение считается уголовно наказуемые деянием и наказывается по статье 158 УК РФ «Кража». При этом незнание закона не освобождает от ответственности.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, телефон уже вернули владелице, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Пока его отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.