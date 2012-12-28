В Липецкой области погода останется жаркой и сухой

Дожди не торопятся возвращаться в наш регион.

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона, осадков не ожидается. 4 и 5 августа наша область попадет под влияние волновых атмосферных фронтов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.Среднесуточные температуры составят 23-24 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью 3-8 м/сек, днем, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19, днем – от +27 до +32.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем – от +29 до +31 градусов.День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.