Дед Мороз возит липчан в маршрутке

Своей традиции водитель Анатолий Зубилин не изменяет уже 11 лет.

Сегодня утром жители Липецка увидели за рулем маршрутки настоящего Деда Мороза. Своими наблюдениями они поспешили поделиться с редакцией GOROD48. Но из всех опознавательных знаков запомнили только маршрут, по которому их вез добрый волшебник — 322.За помощью мы обратились к владельцу фирмы, обслуживающей маршрут, Александру Алтареву. Он сразу понял, о ком идет речь — ведь у него такой водитель один.- Да, знаем такого, каждый год пассажиров удивляет, детям конфеты раздает. И нас не забывает поздравить, утром заходил, - рассказал Александр Алтарев.Нам подсказали, когда и в каком месте пройдет маршрутка. Минута в минуту к остановке «Нижний парк» подъехал белоснежный «Мерседес», за рулем которого находился Дед Мороз - водитель Анатолий Зубрилин.- Этот костюм мне сшили еще в 15 лет. Ходил на праздники, разные мероприятия. С 2010 года начал работать на общественном транспорте. С тех пор решил, что праздник можно устраивать и на работе. Вот уже 11 год кряду перед новогодними праздниками надеваю костюм Деда Мороза. Вот и мешок у меня есть для подарков, - показал на привязанную к поручню под окном суму Анатолий Зубрилин.Пассажиры к сказочному водителю относятся по-разному: кто-то безразлично, кто-то с улыбкой, кто-то поздравит, а кто-то и костюм похвалит. Как говорит Анатолий, чаще все же люди улыбаются.- Хочется иногда стать волшебником, дарить людям радость, позитивные эмоции. Целый год костюм лежит в укромном месте, и раз в год я его одеваю. Стараюсь делать это 31 декабря. Но завтра у меня выходной, поэтому решил, что сегодня самый подходящий день, - объясняет Анатолий Зубрилин.Иногда Анатолий Зубимлин видит водителей автобусов в красных шапках или с бородой. Но к полному перевоплощению готовы не все. Одни считают это дурачеством, другие просто смущаются, у кого-то нет костюма. Но морально Анатолия они поддерживают.На прощание мы спросили, чего бы Дед Мороз пожелал липчанам?- Я бы пожелал, чтобы закончилась пандемия, все эти запреты и ограничения, отступили болезни, - ответил Анатолий Зубрилин.