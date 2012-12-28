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Происшествия
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сегодня, 08:22
Красный уровень отменён: беспилотники над Липецкой областью сбиты
Ночь выдалась весьма опасной.
Примерно в половине двенадцатого была объявлена ракетная опасность, длившаяся около часа. Оперативные службы сняли красный уровень угрозы только ближе к 5 часам утра.
Минобороны РФ сообщило, что в небе над Липецкой областью сбивали беспилотники, не уточнив их количество. По данным ведомства, над полутора десятками регионов РФ, а также над акваторией Азовского и Черного морей прошедшей ночью перехвачены и уничтожены 615 БПЛА.
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