Красный уровень отменён: беспилотники над Липецкой областью сбиты

Ночь выдалась весьма опасной.

Ночь для региона выдалась неспокойной: первые БПЛА появились в липецком небе около 8 часов минувшего вечера.Примерно в половине двенадцатого была объявлена ракетная опасность, длившаяся около часа. Оперативные службы сняли красный уровень угрозы только ближе к 5 часам утра.Минобороны РФ сообщило, что в небе над Липецкой областью сбивали беспилотники, не уточнив их количество. По данным ведомства, над полутора десятками регионов РФ, а также над акваторией Азовского и Черного морей прошедшей ночью перехвачены и уничтожены 615 БПЛА.