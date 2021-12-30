Липчане начали отмечать Новый год: двое впали в алкогольную кому

У госпитализированных мужчин концентрация алкоголя в организме составила 5 промилле.

Как сообщила GOROD48 заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, накануне с отравлением алкоголем туда поступили двое мужчин — одному из них 35 лет, другому — около 40 лет. Оба были в алкогольной коме. До этого мужчины пили водку.



Алкогольная кома развивается в результате употребления спиртных напитков в токсической или летальной дозе с появлением критической концентрации этанола в крови. Считается, что летальный исход у взрослого человека наступает при выявлении 5-6 промилле алкоголя в крови.



У госпитализированных липчан концентрация алкоголя в организме составила 5 промилле. Медики буквально вытащили их с того света: после 5-6 часов алкогольной комы обычно наступает смерть.



Сейчас оба пациента уже пришли в сознание. В отделении токсикологии они оставаться не желают и написали отказ от оказания медицинской помощи.