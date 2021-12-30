Здоровье

47 минут назад

Липчане начали отмечать Новый год: двое впали в алкогольную кому

6 1178
#Новый год #алкоголь #спиртное
4
Липчане начали отмечать Новый год: двое впали в алкогольную кому

У госпитализированных мужчин концентрация алкоголя в организме составила 5 промилле.

Как сообщила GOROD48 заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, накануне с отравлением алкоголем туда поступили двое мужчин — одному из них 35 лет, другому — около 40 лет. Оба были в алкогольной коме. До этого мужчины пили водку.

Алкогольная кома развивается в результате употребления спиртных напитков в токсической или летальной дозе с появлением критической концентрации этанола в крови. Считается, что летальный исход у взрослого человека наступает при выявлении 5-6 промилле алкоголя в крови.

У госпитализированных липчан концентрация алкоголя в организме составила 5 промилле. Медики буквально вытащили их с того света: после 5-6 часов алкогольной комы обычно наступает смерть.

Сейчас оба пациента уже пришли в сознание. В отделении токсикологии они оставаться не желают и написали отказ от оказания медицинской помощи.
6 1178
#Новый год #алкоголь #спиртное
4

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

21

18 минут назад
Знают что будут опять пить на новый год и сдохнут, но все таки вписались.
ответить

Пессимист

25 минут назад
немца и с двух промилле не откачали бы
ответить

Василиса

28 минут назад
А чем им еще заниматься,они для этого были рождены)))
ответить

игорь

31 минуту назад
на апахмелку
ответить

Петр Валерьевич

36 минут назад
Наши граждани знают меру !
ответить

Вчера

38 минут назад
Тёлок по городу много пьяных было,наверное корпоративы отмечали.
ответить

Еще в рубрике

Липецкого рыбака госпитализировали с обморожениями
#обморожение #рыбалка #рыбак
2
Липецкого рыбака госпитализировали с обморожениями

сегодня, 10:17

Здоровье
«Не пить, а пригублять»: липчанам рассказали, как обезопасить себя в новогодние праздники
#Новый год #алкоголь #обморожения
41
«Не пить, а пригублять»: липчанам рассказали, как обезопасить себя в новогодние праздники

28.12.2021 13:38

Здоровье
В Липецке муж и жена получили сильные ожоги от пароварки
#ожог
17
В Липецке муж и жена получили сильные ожоги от пароварки

28.12.2021 10:12

Здоровье
За неделю ОРВИ заболел 8991 житель Липецкой области
#ОРВИ #грипп
8
За неделю ОРВИ заболел 8991 житель Липецкой области

27.12.2021 15:47

Здоровье
39-летний липчанин замёрз в сугробе по пути с корпоратива
#обморожение #корпоратив #ДНР
20
39-летний липчанин замёрз в сугробе по пути с корпоратива

27.12.2021 12:43

Здоровье
Более семи тысяч липецких школьников переведены на дистанционное обучение
#карантин #школа #детский сад
7
Более семи тысяч липецких школьников переведены на дистанционное обучение

27.12.2021 11:19

Здоровье