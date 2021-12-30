В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины

Труп 35-летнего мужчины найден в гаражном кооперативе по улице Мичурина в Липецке.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Причина смерти мужчины устанавливается.