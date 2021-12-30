Происшествия
сегодня, 10:02
В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины
4 1939
Труп 35-летнего мужчины найден в гаражном кооперативе по улице Мичурина в Липецке.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Причина смерти мужчины устанавливается.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Причина смерти мужчины устанавливается.
4 1939
Вован
valerafromsplus
Это было вчера
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