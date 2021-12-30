Происшествия

сегодня, 10:02

В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины

4 1939
#труп #гаражный кооператив
В гараже на улице Мичурина найден труп мужчины
Труп 35-летнего мужчины найден в гаражном кооперативе по улице Мичурина в Липецке.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Причина смерти мужчины устанавливается.
4 1939
#труп #гаражный кооператив

Комментарии (4)

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Вован

17 минут назад
21, ну если семьи, кредитов не было, то и хватит 35 пожить. Дальше было бы только хуже.
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valerafromsplus

45 минут назад
21, да ладно тебе...вон детьми умирают.этот хоть по бабам чуть прошёлся...подпил немного))
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Это было вчера

47 минут назад
Результат-даже до пенсии не дожил.Царствие небесное.
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21

сегодня, 10:22
Вот она жизнь, 35 лет и всекончено.
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