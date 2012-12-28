На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях водоснабжения 3 августа «РВК-Липецк» будет проводить по адресам: проспект Победы, 5, улица Передельческая – без холодной воды временно останутся жители семи улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, № 3 на площади Победы, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63 по улице Неделина, в частном секторе улиц Передельческой, Боровой, Зои Космодемьянской (дома №№ 215-255).Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 47 по улице Гагарина, №№ 5, 8, 8а, 10, 10/2 по улице Семашко, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 40, 50 по улице Новотепличной, №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1а, 10, 16, 16а по проезду Потапова, № 5а по улице Союзной, обесточат улицу Пришвина.