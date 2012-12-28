Общество
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сегодня, 14:30
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Ремонтные работы на сетях водоснабжения 3 августа «РВК-Липецк» будет проводить по адресам: проспект Победы, 5, улица Передельческая – без холодной воды временно останутся жители семи улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 47 по улице Гагарина, №№ 5, 8, 8а, 10, 10/2 по улице Семашко, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 40, 50 по улице Новотепличной, №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1а, 10, 16, 16а по проезду Потапова, № 5а по улице Союзной, обесточат улицу Пришвина.
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