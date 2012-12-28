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Происшествия
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сегодня, 10:20
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Запуганный парень заложил украшения матери и отправил 152 тысячи мошенникам
21-летнего лебедянца убедили, что его кабинет на «Госуслугах» взломан, а потом заставили заложить ценности.
Сначала парень получил сообщение с аккаунта друга, в котором его просили перевести переписку в другое приложение. В новом чате мошенник уговорил юношу проголосовать в конкурсе. Вскоре на его электронную почту пришло письмо, в котором говорилось о взломе кабинета на портале «Госуслуги», и был указан номер «горячей линии», по которому лебедянец сразу позвонил.
«Разговор продолжился с псевдосотрудником Центробанка, который подтвердил факт «вскрытия» аккаунта. Он перенаправил общение на «сотрудника спецслужб», который объяснил, что необходимо задекларировать имеющиеся деньги», — рассказали в полиции.
По указанию этого «сотрудника» парень обыскал квартиру в поисках денег, но нашёл только золотые украшения матери и её часы. Мошенник убедил его заложить всё это в ломбарде, а полученные деньги отправить переводом для декларирования. Что парень и сделал.
«Когда его мать вернулась домой, сын признался в содеянном, но не посчитал себя виноватым. Он был убеждён в правильности своих действий», — добавили в УМВД.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
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