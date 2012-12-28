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292
сегодня, 10:20
8

Запуганный парень заложил украшения матери и отправил 152 тысячи мошенникам

21-летнего лебедянца убедили, что его кабинет на «Госуслугах» взломан, а потом заставили заложить ценности.

152 тысячи рублей за заложенные в ломбард украшения матери отправил мошенникам 21-летний житель Лебедяни. О том, как его обманывали, рассказали в областном управлении МВД.

Сначала парень получил сообщение с аккаунта друга, в котором его просили перевести переписку в другое приложение. В новом чате мошенник уговорил юношу проголосовать в конкурсе. Вскоре на его электронную почту пришло письмо, в котором говорилось о взломе кабинета на портале «Госуслуги», и был указан номер «горячей линии», по которому лебедянец сразу позвонил.

«Разговор продолжился с псевдосотрудником Центробанка, который подтвердил факт «вскрытия» аккаунта. Он перенаправил общение на «сотрудника спецслужб», который объяснил, что необходимо задекларировать имеющиеся деньги», — рассказали в полиции.

По указанию этого «сотрудника» парень обыскал квартиру в поисках денег, но нашёл только золотые украшения матери и её часы. Мошенник убедил его заложить всё это в ломбарде, а полученные деньги отправить переводом для декларирования. Что парень и сделал.

«Когда его мать вернулась домой, сын признался в содеянном, но не посчитал себя виноватым. Он был убеждён в правильности своих действий», — добавили в УМВД.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

мошенничество
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Кукун
13 минут назад
Да там все номера,(якобы от Госуслуг) на которые надо перезвонить, легко пробиваются в интернете и определяются как подозрительные и мошеннические. Мне такое присылали.
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Нонка
сегодня, 11:34
На что повелся ты -на сердце с льдинкою .... Мамино не трогай -не твое ! Ну и учудил....
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Виталя
сегодня, 11:29
Вы этого ,,запуганного,,-к наркологу водили!?
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Дело то
сегодня, 11:27
не в обманутых людях, а в мошенниках, которым надо на что-то жить. Перестанет получаться обманывать по телефону, они изобретут новые способы. Так ведь?
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Те, кто
сегодня, 11:23
занят в этих "схемах", это же тоже люди, которые решили таким способом зарабатывать себе на хлеб, так ведь?
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Мы опять
сегодня, 11:21
порицаем жертв преступления. Типа "сами виноваты". Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.
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да
сегодня, 10:50
как можно запугать что аккаунт взломан. ЗАБЛОКИРУ ,ЕЖАЙ МФЦ. НЕ ОТВЕЧАЙ БОЛЬШЕ ПОКА ВСЕ НЕ ВЫЯСНИШЬ. А ЧТО В ГОС УСЛУГАХ У ВАС -ВОЕННАЯ ТАЙНА ИЛИ ЧТО ТАКОГО ЧТО ВЫ КАК ПОДОРВАННЫЕ ВЕДЕТЕ ПЕРЕПИСКУ НЕ ПОНЯТНО С КЕМ.
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Прям
сегодня, 10:49
Заставили .... Ну в 21 должно хоть какое то серое вещество в голове быть....
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