Запуганный парень заложил украшения матери и отправил 152 тысячи мошенникам

21-летнего лебедянца убедили, что его кабинет на «Госуслугах» взломан, а потом заставили заложить ценности.



152 тысячи рублей за заложенные в ломбард украшения матери отправил мошенникам 21-летний житель Лебедяни. О том, как его обманывали, рассказали в областном управлении МВД.Сначала парень получил сообщение с аккаунта друга, в котором его просили перевести переписку в другое приложение. В новом чате мошенник уговорил юношу проголосовать в конкурсе. Вскоре на его электронную почту пришло письмо, в котором говорилось о взломе кабинета на портале «Госуслуги», и был указан номер «горячей линии», по которому лебедянец сразу позвонил.«Разговор продолжился с псевдосотрудником Центробанка, который подтвердил факт «вскрытия» аккаунта. Он перенаправил общение на «сотрудника спецслужб», который объяснил, что необходимо задекларировать имеющиеся деньги», — рассказали в полиции.По указанию этого «сотрудника» парень обыскал квартиру в поисках денег, но нашёл только золотые украшения матери и её часы. Мошенник убедил его заложить всё это в ломбарде, а полученные деньги отправить переводом для декларирования. Что парень и сделал.«Когда его мать вернулась домой, сын признался в содеянном, но не посчитал себя виноватым. Он был убеждён в правильности своих действий», — добавили в УМВД.