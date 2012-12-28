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Происшествия
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вчера, 21:57
БПЛА сбиты над Липецкой областью
Режим красного уровня воздушной тревоги отменен.
Среди атакованных – Липецкая область и соседние с ней Курская, Орловская, Рязанская и Тульская, сообщает Минобороны РФ.
Красный уровень воздушной тревоги объявлялся в Липецкой области дважды: в 15:20 и в 19:07. Сейчас в регионе действует желтый уровень «Воздушная опасность».
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