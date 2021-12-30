В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 01.00

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в работу общественного транспорта вносятся изменения.



Как сообщает администрация Липецка, 31 декабря общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня ориентировочно до 01:00. В первый день нового года транспорт выедет на маршруты, как обычно, в 05:30. До 9 января работа маршрутов будет осуществляться с сокращением выпуска.



Также в связи со значительным уменьшением пассажиропотока с 1 по 9 января на один вагон сокращается выпуск подвижного состава на трамвайном маршруте №1 , на маршруте №2 – на два вагона (с 14.00) 1 и 7 января.



С 1 по 9 января сократится и число автобусов на маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками.



