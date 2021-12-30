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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 01.00

7 305
#общественный транспорт
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 01.00

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в работу общественного транспорта вносятся изменения.

Как сообщает администрация Липецка, 31 декабря общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня ориентировочно до 01:00. В первый день нового года транспорт выедет на маршруты, как обычно, в 05:30. До 9 января работа маршрутов будет осуществляться с сокращением выпуска.

Также в связи со значительным уменьшением пассажиропотока с 1 по 9 января на один вагон сокращается выпуск подвижного состава на трамвайном маршруте №1 , на маршруте №2 – на два вагона (с 14.00) 1 и 7 января.

С 1 по 9 января сократится и число автобусов на маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками. 

7 305
#общественный транспорт

Комментарии (7)

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жора

1 минуту назад
Таксисты !!!! Готовность номер один !!!
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Гость

7 минут назад
Я наоборот люблю в праздники работать,народу ни кого,а оплата двойная.
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Гость

8 минут назад
Водитель МУП, не трепись,с 31 по 9 двойная оплата.
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Водитель МУП

32 минуты назад
Я на больничный ушёл, мне за новый год не доплачивают .
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Туалеты.

34 минуты назад
Тебе сказали в общественном транспорте до 1 часу ночи. Справляй нужду.
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14мкр

43 минуты назад
А общественные туалеты?
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Эксперт

45 минут назад
Лучше бы сделали 31 декабря общественный транспорт для всех стоимостью 1 рубль как подарок жителям города , но с другой стороны этот вариант не очень безопасен при переполнении автобусов могут заболеть пассажиры.
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