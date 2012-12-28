По центру Липецка опять бегают лисы

То ли природа очистилась, то ли апокалипсис близко.

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Лису снял липчанин Владимир в Верхнем парке рядом с одной из главных достопримечательностей города – памятником первому местному уездному Совету, который скульптор Александр Вагнер назвал «Интернационал», а горожане окрестили «Битлами».Животное деловито прогулялось по постаменту, держалось настороженно, но в целом не боялось людей. После небольшого «променада» лисица скрылась в кустарниках. Было заметно, что местность ей знакома и рядом с липецкой достопримечательностью она не в первый раз.Периодически липчане замечают лис в Верхнем и Нижнем парках, иногда они забегают и во дворы в центре города.