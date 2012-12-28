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Происшествия
В Липецкой области сухо и до +32
Погода в Липецке
По центру Липецка опять бегают лисы
Общество
Красный уровень отменён: беспилотники над Липецкой областью сбиты
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Общество
655
сегодня, 09:39
3

По центру Липецка опять бегают лисы

То ли природа очистилась, то ли апокалипсис близко.

Лису снял липчанин Владимир в Верхнем парке рядом с одной из главных достопримечательностей города – памятником первому местному уездному Совету, который скульптор Александр Вагнер назвал «Интернационал», а горожане окрестили «Битлами».

Животное деловито прогулялось по постаменту, держалось настороженно, но в целом не боялось людей. После небольшого «променада» лисица скрылась в кустарниках. Было заметно, что местность ей знакома и рядом с липецкой достопримечательностью она не в первый раз.

Периодически липчане замечают лис в Верхнем и Нижнем парках, иногда они забегают и во дворы в центре города.


лиса
дикие животные
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Охотник
38 минут назад
Они всегда тут бегают зимой и летом. И на Карьер приходят со стороны садов. Там дикая территория в сторону ЛКАД
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Видимо
50 минут назад
Есть нечего. Вот и идут к людям.
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Дед
53 минуты назад
Урааа ! Зоопарк распустили на вольные хлеба !
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