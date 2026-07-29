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УК открывают дома для всех операторов связи, соцфонд индексирует пенсии — законы, которые вступают в силу в августе
Общество
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18 минут назад
Сезон варенья и солений: дорожают сахар, соль и огурцы
Итоги недели: цены.
Зато наша дорогая корзина подешевела на 514 рублей 75 копеек. Но радоваться рано. Свой «вклад» внес карбонад. Самый дорогой на Центральном рынке предлагают по 1 000 рублей за килограмм, что на 300 рублей дешевле середины июля. И даже можно сторговаться за 800 рублей.
— Покупателей нет! — объяснил цены мясник.
В разгаре сезон заготовок. И что мы видим? Килограмм сахара стоит 75 рублей без копейки! И это еще называют лучшей ценой! В одном из магазинов, если вам нужно больше пяти килограммов (во время заготовок это не так уж и много), его предлагают уже по 89 рублей 90 копеек!
Еще три недели назад сахар стоил на шесть рублей дешевле, а год назад — и того меньше — 59 рублей за кило!
Причины подорожания аналитики видят в переходе аграриев на отечественные семена сахарной свеклы, небольшое сокращение ее посевных, а также передерживание запасов производителями сахара перед новым урожаем.
Соль — еще один важный ингредиент заготовок, тоже подорожала на пару рублей.
Местные огурцы предлагают по 130-150 рублей за килограмм! В августе прошлого года они стоили всего за 40 рублей!
— Погода плохая, дожди. Неурожай огурцов в этом году, — говорят в овощных рядах.
К помидорам подойти страшно. Местные предлагают, в среднем, по 200 рублей за килограмм! Привозные — дешевле.
— Коктейль Мохито — это жидкость, выпил и сразу закусил! — рекламирует продавец помидоры сорта «Махитос».
Килограмм картофеля на Центральном рынке стоит 50-60 рублей. В магазине, как правило, дороже. В прошлом году самый дешевый мы видели по 40 рублей.
— Осадки влияют на урожай. Прекращать дожди надо! — обратился то ли к нам, то ли к богу продавец.
За оградой рынка на развалах бахчевых арбузов и дынь пока не так уж и много.
Снова подорожали бананы. Самые дорогие мы нашли почти по 170 рублей за килограмм!
Кстати, в Челябинске бананы уже начали продавать поштучно — за 32 рубля 99 копеек.
Среди подорожавших продуктов снова куры. Еще две недели назад они стоили 205 рублей за килограмм. А теперь самые дешевые (из тех, что мы увидели) предлагают по 221 рублю за килограмм. Если нужно больше пяти килограммов, то придется платить уже по 239 рублей 90 копеек. По такой цене и свинину можно купить.
Аналитики называют несколько причин подорожания мяса кур: снижение рентабельности и импорта, дорогие корма, а также сезонный спрос — летом чаще готовят шашлыки.
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