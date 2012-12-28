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сегодня, 11:47
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УК открывают дома для всех операторов связи, соцфонд индексирует пенсии — законы, которые вступают в силу в августе

В августе вырастут пенсии работающих пенсионеров, операторы связи получают беспрепятственный доступ в многоквартирные дома операторов связи. GOROD48 представляет основной обзор законов, которые вступают в силу в августе.

Индексация пенсий 

С 1 августа Социальный фонд России проведёт ежегодный перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Он коснётся граждан, которые работали в течение 2025 года и за которых работодатели перечисляли страховые взносы. Повышение затронет получателей страховых пенсий по старости и инвалидности. Размер прибавки индивидуален и зависит от величины заработанного индивидуального пенсионного коэффициента за 2025 год. Максимум — три пенсионных коэффициента.

Кроме того, с 1 августа повысится размер накопительных пенсий на 17,3% и срочных пенсионных выплат на 19,32%. Во всех случаях перерасчёт произойдёт автоматически: никаких заявлений подавать не нужно.

Миллион штрафа за отказ пустить операторов связи в дома

С 6 августа отказ управляющей компании пустить провайдера в дом становится административным правонарушением. Штрафы грозят УК за нарушение правил взаимодействия при монтаже, эксплуатации или демонтаже сетей связи в общем имуществе дома. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение санкции ужесточат: 40–50 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей для организаций. Аналогичная ответственность предусмотрена для ТСЖ и ЖСК.

Нормы Жилищного кодекса и Закона о связи, принятые в начале 2024 года, гарантировали провайдеру беспрепятственный доступ в любой многоквартирный дом для размещения оборудования и оказания услуг связи жителям. УК не имели права мешать провайдеру или требовать с него плату за «вход» в дом. На практике управляющие компании могли договариваться с одними компаниями и не пускать в дом другие, что создавало неравные условия для конкуренции. Поправки в закон исключают условия для таких сговоров.

Рассылка через «Госуслуги» становится приоритетной формой налоговых уведомлений

С 1 августа налоговые органы начнут автоматически направлять документы в личные кабинеты на портале «Госуслуги» — эта форма рассылки стала приоритетной. Уведомления придут налогоплательщикам с подтверждённой учётной записью в ЕСИА (зарегистрированным на портале). Также документы появятся в личном кабинете физического лица на сайте ФНС России. При этом гражданин сохраняет право получать уведомления на бумажном носителе — обычной почтой или под расписку лично в любом отделении ФНС или МФЦ. Заказным письмом по почте уведомление отправят только в тех случаях, когда его нельзя передать в электронной форме. Нововведение не коснётся и тех граждан, кто подал заявление об отказе от получения документов электронным способом.

Нарушения при продаже SIM-карт мигрантам – уголовное преступление 

С 6 августа вводится уголовная ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранными гражданами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве. Уголовная ответственность грозит продавцам SIM-карт, которых в течение года уже дважды привлекали к административной ответственности за подобное нарушение либо которые уже имеют судимость за аналогичное преступление. С таких нарушителей взыщут штрафы до 500 тысяч рублей. Также суд может приговорить их к обязательным или исправительным работам, ограничению или лишению свободы на срок до одного года.

Благоустройство территорий становится частью волонтёрства

С 6 августа благоустройство территорий войдёт в официальный перечень целей благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства). Речь идёт об уборке парков и дворов, озеленении, обустройстве детских площадок. Ранее этот перечень включал социальную поддержку, помощь при ЧС, охрану природы, поддержку семьи, образование, культуру, спорт и донорство. Закон позволит волонтёрским и благотворительным организациям, которые участвуют в благоустройстве, рассчитывать на государственную поддержку — гранты, субсидии, организационную, информационную и имущественную помощь.

законы
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Злая Я
13 минут назад
У нас в городе по всеместно не крыши, а решето! УК просто отдаёт ключи и эти провайдеры крепят свое оборудование как им удобно. Контроля нет ни какого! А жильцы верхних этажей страдают от протечек что в квартирах, что в подъездах. С этим порядок наведите, а потом безпрепятственно допуск давайте этим провайдерам
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Зоя
31 минуту назад
По вопросу "волонтерства" , связанного с уборкой и благоустройством - занимаемся этим ремеслом второй год - самостоятельно убираем прилежащую к нашему МКД территорию , убираем вдоль пешеходной дорожки , ведущей к кольцу трубного , и передаем горячий привет нашей УК Новый город - присоединяйтесь!!!!!!
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