Спорт

сегодня, 13:01

Лебедянский бегун ударно начал новый сезон, который планирует продолжать на международной арене

192
#Легкая атлетика #Игорь Ращупкин
1
Лебедянский бегун ударно начал новый сезон, который планирует продолжать на международной арене

Игорь Ращупкин выиграл соревнования на призы великой Ирины Приваловой.

Уроженец Лебедяни Игорь Ращупкин в столичном манеже братьев Знаменских стал победителем турнира на призы олимпийской чемпионки Ирины Приваловой.

Выступающий одновременно за Москву и Липецкую область 24-летний спортсмен выиграл забег на 1000 метров, промчавшись по дистанции за 2 минуты 25,87 секунды. Преследователи из Москвы отстали от чемпиона почти на одну секунду: финишировавший вторым Евгений Валитов пробежал за 2:26,35, а ставший третьим Никита Калганов за 2:26,92.

Отметим, что Ращупкин получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск на международные соревнования под нейтральным флагом и в дальнейшем мы вправе рассчитывать на успехи нашего спортсмена в других странах.

В Москве на турнире Приваловой 300 метров пробежал и воспитанник липецкой СШОР №5 Василий Касторных, который занял 5-е место — 35:00. Победил здесь Кирилл Колесов из Санкт-Петербурга — 33:98.

Отметим, что некоторые мировые рекорды Ирины Приваловой, выступавшей в 1990-е, не побиты до сих пор и в очередной раз устояли на её турнире. Так, забег на самой короткой дистанции 50 метров выиграла многократная чемпионка страны москвичка Кристина Макаренко с результатом — 6,32 секунды. Привалова в 1995 году пробежала эту дистанцию за 5,96. 300 метров у женщин выиграла Виктория Максимова — 38:12, а рекорд Приваловой, установленный в 1993 году, составляет 35,45.

Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики.


192
#Легкая атлетика #Игорь Ращупкин
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанка взяла «бронзу» в турнире на призы 4-кратного олимпийского чемпиона
#Плавание #Валерия Ермакова
Липчанка взяла «бронзу» в турнире на призы 4-кратного олимпийского чемпиона

сегодня, 12:25

Спорт
Защитник «Металлурга» признан лучшим футболистом республики Марий-Эл
#Футбол #"Металлург" #Геннадий Киселёв
Защитник «Металлурга» признан лучшим футболистом республики Марий-Эл

сегодня, 12:02

Спорт
Великолепная восьмерка: липецкие спортсмены желают себе побед, а болельщикам — терпения и здоровья
#Спорт #Олимпиада #болельщики
5
Великолепная восьмерка: липецкие спортсмены желают себе побед, а болельщикам — терпения и здоровья

вчера, 15:12

Спорт
Эту встречу с липчанами африканец запомнит надолго
#Мини-футбол #Алекперов
1
Эту встречу с липчанами африканец запомнит надолго

26.12.2021 10:10

Спорт
Печальная концовка МХК «Липецк»
#Хоккей. МХК "Липецк"
10
Печальная концовка МХК «Липецк»

24.12.2021 11:42

Спорт
Коля-Домкрат: «Подход без мирового рекорда мне не засчитывается»
#Николай Грачёв #пауэролифтинг #рекорды
9
Коля-Домкрат: «Подход без мирового рекорда мне не засчитывается»

23.12.2021 15:26

Спорт