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сегодня, 10:49
В РФ создали тест для определения переболевших и не болевших коронавирусом
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В ходе теста ставится кожная проба, внешне похожая на реакцию Манту.
В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат "КоронаДерм PS" для тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу.
По процедуре кожный тест напоминает реакцию Манту или Диаскин-тест. И то, и другое — инъекционные формы, только содержат они разные антигены. В состав препарата "КоронаДерм PS" включен антиген, специально приготовленный для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2. Препарат "КоронаДерм PS" относится к группе диагностических тестов, - пишет "Газета.ru".
Данный анализ позволит отличить переболевших COVID-19 от не болевших. Кроме того, он даст возможность делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации. По словам разработчиков, кожный тест будет более объективным, чем анализ на антитела. Разработка прошла доклинические испытания и передана для регистрации в Минздрав РФ.
Наличие или отсутствие антител к коронавирусу не является определяющим показателем для того, чтобы точно понять, защищен ли человек от COVID-19. Иногда при наличии антител возникает повторное заболевание или наоборот — болезнь не наступает, несмотря на то, что антитела к коронавирусу в организме отсутствуют.
В этом случае специалисты говорят об отсутствии или наличии Т-клеточного иммунитета. Это клетки памяти, которые остаются в организме человека при встрече с инфекцией — и при следующей встрече запуск «производства» антител, нейтрализующих коронавирус, начинается гораздо быстрее, что дает возможность не заболеть.
Для того, чтобы оценить наличие или отсутствие Т-клеточного иммунитета, в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора был создан новый тест "КоронаДерм PS".
Через 72 часа, когда наступает пик развития клеточных реакций, по диаметру папулы оценивается результат: положительный или отрицательный. Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет, отрицательный говорит о том, что клеточный иммунитет к вирусу отсутствует.
"Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации", — рассказал академик Арег Тотолян, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.
По его словам, идея создания простого в использовании и дешевого кожного теста пришла группе иммунологов под руководством Андрея Симбирцева в процессе исследования популяционного иммунитета, которое проводится второй год в 26 регионах России и в некоторых странах ближнего зарубежья.
Тест также сможет дать ответ об эффективности вакцинации, и он будет более объективным, чем анализ на антитела, - считает эксперт.
По процедуре кожный тест напоминает реакцию Манту или Диаскин-тест. И то, и другое — инъекционные формы, только содержат они разные антигены. В состав препарата "КоронаДерм PS" включен антиген, специально приготовленный для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2. Препарат "КоронаДерм PS" относится к группе диагностических тестов, - пишет "Газета.ru".
Данный анализ позволит отличить переболевших COVID-19 от не болевших. Кроме того, он даст возможность делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации. По словам разработчиков, кожный тест будет более объективным, чем анализ на антитела. Разработка прошла доклинические испытания и передана для регистрации в Минздрав РФ.
Наличие или отсутствие антител к коронавирусу не является определяющим показателем для того, чтобы точно понять, защищен ли человек от COVID-19. Иногда при наличии антител возникает повторное заболевание или наоборот — болезнь не наступает, несмотря на то, что антитела к коронавирусу в организме отсутствуют.
В этом случае специалисты говорят об отсутствии или наличии Т-клеточного иммунитета. Это клетки памяти, которые остаются в организме человека при встрече с инфекцией — и при следующей встрече запуск «производства» антител, нейтрализующих коронавирус, начинается гораздо быстрее, что дает возможность не заболеть.
Для того, чтобы оценить наличие или отсутствие Т-клеточного иммунитета, в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора был создан новый тест "КоронаДерм PS".
Через 72 часа, когда наступает пик развития клеточных реакций, по диаметру папулы оценивается результат: положительный или отрицательный. Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет, отрицательный говорит о том, что клеточный иммунитет к вирусу отсутствует.
"Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации", — рассказал академик Арег Тотолян, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.
По его словам, идея создания простого в использовании и дешевого кожного теста пришла группе иммунологов под руководством Андрея Симбирцева в процессе исследования популяционного иммунитета, которое проводится второй год в 26 регионах России и в некоторых странах ближнего зарубежья.
Тест также сможет дать ответ об эффективности вакцинации, и он будет более объективным, чем анализ на антитела, - считает эксперт.
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