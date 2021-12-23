Молодым липецким учителям выплатят по 120 000 рублей

Сегодня прошла последняя в этом году сессия облсовета. Под Новый год депутаты приняли ряд документов, который финансово немного облегчит жизнь липчан.

Председатель облсовета Дмитрий Аверов начал сессию с просьбы не затягивать выступления и быть лаконичными, чтобы успеть посмотреть в 12.00 пресс-конференцию президента Владимира Путина. Но депутаты не вняли просьбе. Более тридцати вопросов щелкать, как орешки, не стали. Сегодня они приняли много полезных документов.



В два раза уменьшен транспортный налог для владельцев автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Теперь для них установлена пониженная налоговая ставка в размере 50%.



— В связи с принятием такого решения у нас предполагается снижение доходов в областной бюджет. Но мы намерено идем на этот шаг. Мера будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации в целом, — отметил Дмитрий Аверов.



Сегодня же депутаты, можно сказать, закрепили то, что уже не раз озвучивалось — проиндексировали зарплату работников областных государственных учреждений на 6% с Нового года. На повышение зарплат из областного бюджета уйдет почти миллиард рублей. На бумаге все красиво, а как будет на деле?



— Повышение окладов не всегда ведет к повышению зарплаты. В школе сокращают премии и учителя зачастую начинают после такого повышения получать меньше, — отметил депутат-единоросс Владимир Сериков.



Он предложил промониторить в течение нескольких месяцев зарплаты, чтобы узнать, действительно ли они увеличились. С ним согласилась вчера назначенная вице-губернатором по социальным сфере Ольга Белоглазова. Она уточнила, что повышается не только ставка, но и в целом фонд оплаты труда, при этом признала — подобные случаи — уменьшения запралт после их повышения — бывают. И пообещала проследить за размером зарплат, чтобы потом доложить депутатам.



— Вашу прибавку уже «съели». Липецкстат сообщил, что инфляция в этом году составила 8,5%, — заявил депутат-коммунист Сергей Токарев.



А представитель партии «Справедлива Россия — Патриоты — За правду» Лариса Ксенофонтова выразила надежду, что в течение года, при уточнении бюджета, удастся еще раз повысить зарплату бюджетникам.



Поддержали материально депутаты и молодых учителей и лесников. Теперь все начинающие педагоги, сразу после вуза пришедшие работать в школу, получат единовременную выплату из областного бюджета — 120 тысяч рублей. А начинающие специалисты лесного хозяйства — 60 тысяч рублей.



— Цифры смехотворны и вряд ли будут способствовать привлечению молодых учителей, — раскритиковал решение депутат-коммунист Анатолий Шкатов, он работает учителем и знает на собственном опыте, как тяжело финансово живется молодым педагогам.



Депутаты поддержали еще несколько категорий нуждающихся липчан. Единовременную финансовую помощь теперь будут получать безработные граждане, которые имеют статус самозанятых. До трех тысяч рублей в течение двух месяцев будут получать выпускники учебных заведений, которые устроились на временную работу по направлению службы занятости, пока ищут постоянную.



А еще женщинам, которые находятся в декрете с ребенком до трех лет и пенсионерам компенсируют до трех тысяч рублей за прохождение медосмотра, в случае, если они будут получать дополнительное профессиональное образование.